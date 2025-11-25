  1. Anasayfa
Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'e dev rakip geliyor: Dünyanın en hızlısı olacak

Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'e dev rakip geliyor: Dünyanın en hızlısı olacak
Güncelleme:

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos'un şirketi Amazon, yeni uydu interneti projesi Amazon Leo ile Elon Musk'ın Starlink ağına rakip olacak. Şirket, daha az uyduyla daha yüksek hızlı internet sağlayacağını vadediyor.

Jeff Bezos’un şirketi Amazon, SpaceX’in Starlink ağına rakip olacak şekilde tasarlanan ve “dünyanın en hızlı ticari uydu interneti” olduğunu iddia ettiği hizmetini duyurdu.

Daha önce Project Kuiper adıyla bilinen sistem artık Amazon Leo markasıyla sunuluyor.

NTV'den Çağla Üren'in haberine göre, şu anda yalnızca 150 uyduya sahip olan Amazon Leo ağı, Starlink’in yaklaşık 8 bin 500 aktif uyduluk dev filosunun yanında çok küçük kalsa da Amazon 1 Gbps’ye kadar indirme hızı vadeden yeni Leo Ultra anteniyle fark yaratabileceğini söylüyor.

“EN HIZLI FAZ DİZİMLİ ANTEN”

Şirket, bu hızın üretimdeki “en hızlı faz dizilimli anten” tarafından sağlandığını belirtiyor.

Faz dizilimli anten, radyo dalgalarını belirli bir yöne fiziksel olarak hareket etmeden elektronik olarak yönlendirebilen gelişmiş bir anten türü. Bu sistemde anten, çok sayıda küçük anten elemanından oluşuyor ve her bir elemanın dalga iletim zamanı (fazı) ayrı ayrı kontrol ediliyor.

Dalga fazları ayarlanarak sinyaller belirli bir yönde güçlendiriliyor, istenmeyen yönlerde ise zayıflatılıyor. Böylece anten, bir mekanik motora ihtiyaç duymadan tarama yapabiliyor, uydu, radar veya 5G gibi uygulamalarda hareket halindeki nesneleri takip edebiliyor ve yüksek hızda, düşük gecikmeli iletişim sağlayabiliyor.

Amazon’un açıkladığı 1 Gbps indirme hızı değeri, Starlink’in ABD’de yoğun saatlerde sunduğu ortalama 200 Mbps hızın yaklaşık 5 katı.

Öte yandan Elon Musk’ın şirketi Starlink de 2026 için gigabit hızında internet planladığını açıklamıştı.

ŞİMDİLİK SADECE İŞ DÜNYASINA AÇIK

Amazon Leo şu anda sınırlı sayıda kurumsal müşteriye hizmet veriyor. 2026’da daha geniş kapsamda kullanıma sunulması planlanıyor.

Amazon, toplamda 3 bin 236 uydu fırlatmayı hedeflerken Starlink ise bu sayıyı 12 bine çıkarmayı planlıyor.

Uydu interneti, iki ezeli rakip olan Jeff Bezos ile Elon Musk arasındaki uzay ve internet teknolojileri yarışını daha da kızıştırabilir.

Amazon’un Blue Origin’i ve Musk’ın SpaceX’i zaten NASA fırlatma ihalelerinde yarışıyordu. Şimdi yeni cephe uydu interneti pazarında açıldı.

ERİŞİMİ ZOR BÖLGELERDE AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Amazon Leo’nun Tüketici ve Kurumsal İş Çözümleri Başkan Yardımcısı Chris Weber, sistemin özellikle erişimi zor bölgelerde faaliyet gösteren sektörlere hitap edeceğini belirtti:

“Yüksek performanslı antenlerden ağ tasarımına kadar, Amazon Leo’yu en karmaşık kurumsal ve devlet müşterilerinin ihtiyaçlarına göre tasarladık.”

İlk müşteriler arasında temiz enerji girişimi Hunt Energy Network, kablosuz iletişim şirketi Vanu Inc ve havacılık firması JetBlue var.

UZAY ÇÖPLERİ NE OLACAK?

Öte yandan Starlink’in halihazırda uzaya gönderdiği yüzlerce uydu bilim insanlarının tepkisini çekiyor. Zira bu uydular hem gökyüzü gözlemini zorlaştırıyor hem de çarpışma riskini artırıyor.

Yörüngede giderek artan işlevsiz uydu parçalarının oluşturduğu uzay çöpleri de bir diğer tartışma konusu. Starlink uyduları bunlara yenilerini eklemekle de eleştiriliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yörüngede 10 cm’den büyük yaklaşık 50 bin parça enkaz olduğunu söylüyor. Ajansa göre 1 cm ile 10 cm arasındaki enkaz parçalarının sayısı 1,2 milyonun üzerinde. Ayrıca 1 mm ile 1 cm boyutundaki çok küçük parçaların sayısı da 140 milyon civarında.

Amazon’un ve Starlink’in yeni uydularıyla bu eleştiriler de şiddetlenebilir.

NTV

