  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Elon Musk'tan ''Twitter'' resti: ''Bu şekilde ilerleyemeyiz''

Elon Musk'tan ''Twitter'' resti: ''Bu şekilde ilerleyemeyiz''

Elon Musk'tan ''Twitter'' resti: ''Bu şekilde ilerleyemeyiz''

Elon Musk, Twitter anlaşmasının bot sayıları konusunda netlik elde edene kadar 'ilerleyemeyeceğini söyledi. Musk'ın açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 5 düşerek 37.38 dolardan işlem gördü.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın alma süreci ile ilgili yeni açıklamada bulundu. 

Musk, Twitter anlaşmasının bot sayıları konusunda netlik elde edene kadar 'ilerleyemeyeceğini' söyledi.

Elon Musk, hesapların yüzde 20'sinin sahte veya spam hesaplar olduğunu belirtirken, Twitter'ın iddia ettiği sayıdan dört kattan fazla olabileceğini vurguladı. 

Musk, "Teklifim, Twitter'ın SEC dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu" ifadelerini kullandı. 

Twitter yönetimi, bu ayın başlarında SEC'e yayımladığı verilerde, ilk çeyrekte para kazanılabilir günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5′inden daha azının bot veya spam hesapları olduğunu tahmin ettiklerini aktarmıştı. 

Etiketler elon musk twitter
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SADAT’ın ortağından flaş açıklama: ''Yurt dışına silah satıyoruz''
Erşan Kuneri'nin ''yeni hedefi'' sosyal medyayı yıktı
Şaka mağduru çalışanın ''sulu şaka'' ile mücadelesi sosyal medyayı salladı
Dolar, Euro ve altın bir sınırı daha aştı! Piyasalar uçuyor
Doktorlar hastanın safra kesesinden çıkanlarla adını yazdılar!
Ringde kalp krizi geçiren Türk boksörün son anları kamerada
İslam Memiş'ten ev, arsa ve altın fiyatları için kritik uyarı
Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nişanlandı! Saçları olay oldu
6 aylık hamile ünlü oyuncu kendi kına gecesinde göbek attı
Sahte ikamet izni düzenleyen yabancı uyruklu zanlı yakalandı