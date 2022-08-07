Engelli bireylere engellerini aştıracak akıllı kıyafet üretildi

Bilim insanları vücudumuzla ilgili veri toplayabilen, yapamadığımız hareketleri yapmamızı sağlayan akıllı giysiyi ürettiklerini açıkladı.

HaberGlobal’den aktarılan bilgilere göre; Dünyanın dört bir yanındaki üniversite laboratuvarlarında, malzeme bilimcileri, bilgisayar programcıları ve kumaş tasarımcıları, robotik giysileri hızlı bir şekilde geliştirmek için çalıştıklarını duyurdu. Haziran ayında da Avustralya'daki araştırmacılar, kumaşı otomatik olarak hareket ettirebilen robotik tekstil liflerini üretti.

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iplik boyutuna benzer ve kas liflerinden esinlenerek kumaş tabakaları halinde dokunabilen küçük silikon tüpler ürettiler. Bu tüpler gerektiğinde bulundukları kumaş liflerini tetikleyip kumaşı hareket ettirebilecekler.

Geçtiğimiz yıl da ABD'deki MIT Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından Yoel Fink, "Bir nevi iPhone öncesi duyuru aşamasındayız. Çok, çok heyecan verici" diyerek gelişmelerin yeni bir çağı başlatabileceğini ifade etti. Araştırmacılar bu giysilerin devrim niteliğinde olacağına, belki de yaşamı kökten değiştireceğine inandığını aktardı.

Araştırmacılar kıyafetlerin daha çok bir bilgisayar gibi işlev göreceğini söyledi. Kıyafetler vücudun nasıl hissettiğini algılayacak ve vücudumuzun ihtiyaçlarına göre davranacak.

Yaşlı veya engelli insanları kaldırmaya yardımcı olabilecek pantolonlar, otomatik sıkıştırma yoluyla kan akışını artırabilen spor çorapları, bebeğin kalp atışlarını izleyebilen hamile kıyafetleri yakın bir gelecekte piyasada olacak.

Olaydan etkilenen ABD istihbaratı da kayıtsız kalmadı ve temmuz ayında askerler ve casuslar için akıllı giysiler geliştirmek istediğini açıkladı.

NORMAL GİYSİLERDEN FARKLARI YOK

Fink, "Akıllı giysiler şu anda giydiğiniz tişörtünüz ve pantolonunuz gibi görünecek" dedi. Bu amaçla, Fink ve MIT'den diğer araştırmacılar, dijital sinyalleri iletmek için yüzlerce silikon mikroçipli lifler yarattılar. Bu lifler, kumaşın hacmine etki etmeyecek kadar küçük. Bu lifler sayesinde akıllı giysiler, kalp atış hızı veya ayak şişmesi gibi durumları otomatik olarak takip edebilecek.

Fink "Tam olarak görünmeli, tam olarak hissedilmeli, tam olarak giyilmeli, tam olarak şu anda giydiğiniz kumaş gibi yıkamalıdır" dedi.