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Erişim sorunu yaşanıyor: Facebook'tan da ilk açıklama geldi

Erişim sorunu yaşanıyor: Facebook'tan da ilk açıklama geldi

WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken; Facebook konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken; Facebook konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Facebook'tan yapılan açıklamada kullanıcılardan özür dilenirken; "Bazı kişilerin Facebook uygulamasına erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

Etiketler whatsapp facebook erişim
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