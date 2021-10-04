Erişim sorunu yaşanıyor: Facebook'tan da ilk açıklama geldi
WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken; Facebook konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.
WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken; Facebook konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.
Facebook'tan yapılan açıklamada kullanıcılardan özür dilenirken; "Bazı kişilerin Facebook uygulamasına erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol