Erişim sorunu yaşanıyor: Facebook'tan da ilk açıklama geldi

WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken; Facebook konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarına erişimde sorun yaşanırken; Facebook konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Facebook'tan yapılan açıklamada kullanıcılardan özür dilenirken; "Bazı kişilerin Facebook uygulamasına erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.