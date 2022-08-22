Evrendeki en büyük yıldızın en net fotoğrafı

Gökbilimciler, evrenin bilinen en büyük yıldızının şimdiye kadarki en net görüntüsünü elde etti.

Astronomlar Şili'deki 8.1 metrelik Gemini South teleskopuyla bilinen en büyük yıldız R136a1'i fotoğraflamayı başardı.

Büyük yıldızların sanıldığı kadar büyük olmadığını ortaya çıkaran bu fotoğraf sonrası, kütleleri Güneş'inkinin en az 100 katı olan büyük yıldızların nasıl ortaya çıktığı ise, astronomlar için hâlâ gizemini koruyor.

Halk TV'de yer alan habere göre, önceki gözlemler R136a1'in kütlesinin Güneş'inkinin 250-300 katı olduğunu gösteriyordu ama son keşif bu sayının yalnızca 17-230 olabileceğini ortaya koydu.

Yine de tahminler düşse bile R136a1 hâlâ bilinen n büyük yıldız olarak kayıtlardaki yerini koruyor.