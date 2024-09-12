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Exxen abonelik fiyatlarına zam geldi

Exxen abonelik fiyatlarına zam geldi
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Popüler bir dijital içerik platformu, binlerce kullanıcının abone olduğu hizmetinin fiyatlarında artışa gittiğini abonelerine duyurdu.

Binlerce dijital içerik kullanıcısının üye olduğu ve dijital içerik takip ettiği popüler dijital içerik platformu Exxen abone ücretlerine zam yaptığını kullanıcılarına duyurdu. 129 TL'nin artık tarihe karıştığını ifade eden Exxen kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile 12 Eylül’den itibaren geçerli olacak fiyatlarını kullanıcıları ile paylaştı. 

İŞTE EXXEN'İN GÜNCELLENEN FİYATLARI

Exxen tarafından uygulanacak yeni tarifede, reklamlı aylık standart paket 129 TL’den 160,90 TL’ye, reklamsız aylık standart paket ise 179 TL’den 223,90 TL’ye yükselecek. Spor tutkunları da zamdan nasibini alacak.

Exxenspor’un reklamlı aylık paketi 289 TL’den 327,90 TL’ye, reklamsız aylık paketi ise 339 TL’den 390,90 TL’ye kadar çıkacak. Yapılan bu zam ile Exxen içeriklerini izlemek daha pahalı hale gelecek.

EXXEN'İN YENİ ABONELİK ÜCRETLERİ

Aylık reklamlı paket – 129 TL yerine 160.90 TL,
Aylık reklamsız paket – 179 TL yerine 223.90 TL
Exxenspor abonelik ücretleri ne kadar?

Aylık reklamlı paket – 289 TL yerine 327.90 TL,
Aylık reklamsız paket – 339 TL yerine 390.90 TL

Döviz kurunun artması ve dünya genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda. Dijital platformlardaki rekabetin arttığı bir dönemde, fiyat artışının abone sayısını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

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