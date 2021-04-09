  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Facebook ve Instagram'da erişim sorunu

Facebook ve Instagram'da erişim sorunu

Facebook ve Instagram'da erişim sorunu yaşandı. Şirket yetkililerinden sorunun kaynağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram çöktü. İki platformda da erişim sorunu yaşanıyor.

Türkiye'de saat 00:30 itibariyle başlayan erişimi sorunuyla ilgili platformların yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar hata ekranıyla karşılaştı.

 Hata ekranında yer alan mesajda "Maalesef bir şeyler ters gitti. Elimizden geldiği kadar hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

KESİNTİLER GECE YARISI BAŞLADI

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Facebook ve Instagram'da gece yarısı itibarıyla erişim sorunu olduğu görülüyor.

Etiketler facebook instagram erişim erişim sorunu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak tweet! ''Uyyy Uyyy Uyyy''
Trakya'da Nisan ayında 10 santimetre kar!
Camdaki Kız dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!
O ilde ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verildi!
Müge Anlı bile korktu! ''Cinsel organımı çekti'' dedi, stüdyo karıştı
''Covid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük''
Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi sinyali! Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?
İşten kovulunca aldığı tazminatla kurdu! 55 kişiye istihdam sağlıyor
Bakan Selçuk'tan yeni yüz yüze eğitim açıklaması