Facebook ve Instagram'da erişim sorunu yaşandı. Şirket yetkililerinden sorunun kaynağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram çöktü. İki platformda da erişim sorunu yaşanıyor.

Türkiye'de saat 00:30 itibariyle başlayan erişimi sorunuyla ilgili platformların yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar hata ekranıyla karşılaştı.

Hata ekranında yer alan mesajda "Maalesef bir şeyler ters gitti. Elimizden geldiği kadar hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

KESİNTİLER GECE YARISI BAŞLADI

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Facebook ve Instagram'da gece yarısı itibarıyla erişim sorunu olduğu görülüyor.