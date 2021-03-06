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Facebook'a şok soruşturma!

Facebook'a şok soruşturma!

ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından Facebook’a işe alımda ırkçı yaklaşımı nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Son dönem işe alım süreçleriyle ilgili davalarda gündeme gelen Facebook'un başı bu kez de ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından 'ırkçı' soruşturması ile dertte. 

İddiaya göre şirkete iş başvurusunda bulunan  ve reddedilen adaylar ve şirkette hali hazırda görev yapan Oscar Veneszee Jr  adlı yöneticiye işe alma ve terfilerde ırkçı önyargı ile yaklaşıldı.

Temmuz ayında Facebook aleyhine EEOC’ye suç duyurusunda bulunan Oscar Veneszee Jr, Facebook'un öznel değerlendirmelere güvendiği ve ırkçı klişeleri teşvik ederek, siyahi adaylara ve çalışanlara karşı ayrımcılık yapıldığını belirtti.

Veneszee'yi ve diğer iş adaylarını temsil eden Gupta Wessler'de avukat Peter Romer-Friedman yaptığı açıklamada, EEOC’nin geçen Ağustos ayında Facebook’a araştırmacılar getirdiğini ve son 4 ayda her iki taraftan da ayrıntılı bilgilendirme belgeleri aldığını belirtti.

Davacı tarafın avukatı ROmer-Friedman, bir Facebook işe alım politikasının, çalışanlara tavsiye ettikleri bir aday işe alındığında 5 bin dolara kadar bonus verdiğini böylelikle şirkete yönlendirilen adayların, siyahi profesyonellerin aleyhine olacak şekilde mevcut çalışanların yapısını yansıtma eğiliminde olduğunu ifade etti.

Facebook, 2020 yılı Haziran ayı itibariyle ABD’deki çalışanlarının yaklaşık yüzde 3,9’unun Siyahi olduğunu açıklamıştı.

Etiketler facebook soruşturma
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