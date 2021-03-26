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Facebook'taki özellik Twitter'a geliyor!

Sosyal medyada rakip uygulamalardaki özellikleri bir bir kendi platformuna ekleyen Facebook bu sefer kendi silahıyla vurulmak üzere. Twitter, Facebook'taki özelliği kendi platformuna eklemeye hazırlanıyor.

Kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg’in "Satın alamıyorsan kopyala" sözü doğrultusunda rakip uygulamalardaki özellikleri kopyalayan Facebook bu sefer kopyalanan taraf oldu.

Daha önce bir türlü satın alamadığı SnapChat ve Çin merkezli TikTok'tan pek çok özelliği kendi platformlarına entegre eden Facebook, Twitter'ın radarında.

ANKET İLE ORTAYA ÇIKTI

Twitter, Facebook'un ikonik özelliğini mercek altına aldı. Mikro blog şirketinin özelliği kullanıcılara gönderdiği anket ile ortaya çıktı.

Twitter tepkileri ölçmek amacı ile az sayıda kullanıcısına yeni özelliğinin ipuçlarını veren bir anket gönderdi.

EMOJI TEPKİLERİ GELİYOR

Ankette beğenme, gülme, şaşırma, üzülme, sinirlenme gibi ikonlar yer aldı.

Twitter'ın bu paylaşımı sonrası platformun Facebook'ta görmeye alışkın olduğumuz emoji tepkileri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Twitter'dan konu ile ilgili doğrulama veya yalanlama açıklaması yapılmadı.

Etiketler sosyal medya facebook twitter
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