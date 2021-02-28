Facebook’tan akıllı gözlük açıklaması

ABD’li sosyal medya şirketi Facebook’un artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik birimi başkanı Andrew Bosworth, geçtiğimiz günlerde şirket bünyesinde yer alan sosyal medya platformu Instagram üzerinden soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

‘GÖZLÜK NASIL OLURSA OLSUN ÇOK İYİ OLACAK’

CNBC’nin haberine göre, Facebook akıllı gözlüklerinde yüz tanıma teknolojisini düşünüyor mu?" sorusuna "Bunu gözden geçiriyoruz" cevabını veren Bosworth, ”Bu gerçekten halka birlikte tartışmamız gereken bir konu. İnsanlar bu teknolojiyi istemiyorsa bunu yapmamıza gerek yok. İnsanların isteyeceği ve rahat edeceği bir şeyse, bazı güzel kullanım örnekleri var. Gözlük nasıl olursa olsun, her iki türlü de çok iyi olacak” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan katılımcılardan birinin güvenlik endişeleriyle ilgili bir sorusuna Bosworth, yüz tanıma teknolojisi her zaman açık olacak kamera ve mikrofonun etiksel sorunlara yol açabileceğini ve kötüye kullanılabileceğinin altını çizdi.

Bosworth, "Yüz tanıma teknolojisinin kötüye kullanımını engellemenin yolları neler ve bunlar yeterli mi?" sorularını kendilerine sık sık sorduklarını söyledi.

ÇALIŞMA RAY-BAN İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Habere göre Facebook, yüz tanıma teknolojisi üzerine gözlük markası Ray-Ban'in sahibi Luxottica'yla birlikte yürütürken, Eylül 2020’de yapılan açıklamayla söz konusu ortaklık duyurulmuş, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, En iyi teknolojiyi en iyi gözlüklerle bir araya getirmemizi sağlamak için doğru ortak olduklarını ekipleriyle vakit geçirip fabrikalarını ziyaret ettikten sonra anladım” şeklinde konuşmuştu.

Ray-Ban'in sahibi Luxottica'yla çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bosworth, “Ortağımız Luxoticca’yla biçim faktörünün doğru, işlevselliğinin iyi olduğundan ve teknolojiyle gözlüklerin güzel bir şekilde birleştirildiğinden emin olmak için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.