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Facebook'tan radikal karar! Bu bilgiler profilden kalkıyor

Facebook'tan radikal karar! Bu bilgiler profilden kalkıyor
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META şirketi çatısı altındaki Facebook, kullanıcıların profillerinde yer alan kişisel bilgileri kaldırma kararı aldı.

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu ve Whatsapp ile Instagram'ı da bünyesinde bulunduran META şirketi altında hizmet veren sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcıların profillerinde yer alan kişisel bilgileri kaldırma kararı aldı.

Business Insider'da yer alan habere göre Facebook, kullanıcıların profillerinde yer alan 'Dini Görüş' kısmının yanı sıra cinsel yönelimleri belirtmek için kullanılan 'İlgi Duyduklarım' bölümünü de platformdan kaldırma kararı aldı.

Business Insider'a konuşan şirket sözcüsü, bu iki bölümün dışında 'Siyasi Görüş' ve 'Adres' kısımlarının da artık Facebook profillerinde yer almayacağını, diğer kişisel bilgilerin ise kalmaya devam edeceğini söyledi.

Popüler sosyal medya platformu yetkilisi, neden bu kararı aldıklarını açıklamazken, değişikliklerin 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ekledi.

 

Etiketler facebook meta whatsapp instagram kişisel bilgiler
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