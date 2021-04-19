Twitter'dan sonra, Facebook'un da Clubhouse benzeri bir uygulama başlatacağı ve kullanıcılarına sesli gönderi paylaşma özelliği getireceği öğrenildi.

Facebook'un, Clubhouse benzeri bir 'konuşma odası' uygulaması üzerinde çalıştığı belirtildi.

Recode'un haberine göre, Facebook'un 'sosyal ses' adını verdiği bu uygulamalarla kullanıcılar online konferanslar düzenleyebilecek ve Clubhouse uygulamasında olduğu gibi grup konuşmaları yapabilecekler.

Facebook ayrıca, kullanıcıların kendi ana sayfalarında sesli mesaj paylaşabilecekleri bir uygulamayı da hayata geçirecek. Bu uygulama, iOS işletim sistemli telefon sahibi Twitter kullanıcıları için hali hazırda kullanılabilir durumda.

Öte yandan, Facebook'un Spotify ile ortak bir podcast sistemini de duyuracağı öğrenilirken, konuyla ilgili görüşlerine başvurulan bir Facebook sözcüsü ise yorum yapmayı reddetti.

Bu ayın başında ise Facebook, içerik oluşturucuların konuşabileceği ve izleyicilerden canlı sorular alabileceği Hotline adlı yeni bir uygulamayı herkese açık olarak test etmeye başladı.