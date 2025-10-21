  1. Anasayfa
Güncelleme:

İnternetin yetişkin içerik platformu Fansly erişime engellendi.

İnternette içerik üreticilerinin hayranlarıyla paylaşabildiği yetişkinlere özel içeriklerini yayınlamalarına olanak tanıyan abonelik tabanlı yetişkin içerikli sosyal medya platformu Fansyl'e erişim Türkiye'den engellendi.

2020 yılında faaliyete geçen Fansly yetişkin içerik üreticileri arasında giderek daha popüler hale gelmiş, 2024 yılında da Türkiye'den erişimi engellenmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), erişim engelinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla alındığını bildirdi.

 

