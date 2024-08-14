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Fatih Altaylı: ''TikTok'u kapatamazlar''

Fatih Altaylı: ''TikTok'u kapatamazlar''
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Türkiye tam 9 gün boyunca kapalı kalan Instagram'a uygulanan erişim yasağını tartışırken, sosyal medyanın en çok tepki çeken platformu TikTok'a yönelik eleştiriler de devam ediyor. Ancak TikTok'ta bugüne kadar ortaya çıkan rezaletlere rağmen hiçbir erişim engeli getirilmemesinin nedeniyle ilgili gazeteci Fatih Altaylı'nın dikkat çeken bir tespiti var. Altaylı'ya göre AK Parti iktidarı TikTok'u kapatamaz, Altaylı bunun nedenin "çünkü AK Parti'ye yakın kitle TikTok'ta oldukça aktif" diyerek açıkla

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram'a erişimi engellemesi, diğer sosyal medya platformlarının da benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmayacağı konusunda sorgulamalara neden olurken Fatih Altaylı TikTok'un neden kapatılamayacağını açıkladı.

Altaylı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti, TikTok'u kapatamaz çünkü partiye yakın olan kitle de bu platformu aktif olarak kullanıyor. TikTok kapatılırsa, en büyük tepki de onların içinden gelir. Bu nedenle, TikTok'u kapatmak AK Parti için pek mümkün değil. Herkesin içi rahat olsun.

Etiketler tiktok sosyal medya fatih altaylı ak parti tiktok neden kapatılamaz
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