Fcebook'taki CEO değişimi hisseleri de etkiledi

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in istifasının ardından Twitter Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal'in göreve gelmesinden sosyal medya devinin hisseleri de etkilendi.

Jack Dorsey Pazartesi günü Twitter CEO'luğundan istifa etti ve görevi Parag Agrawal devraldı. Bu durum Twitter hisselerinde önce artışa sonra ise ciddi bir düşüşe neden oldu.

Dorsey'nin görevden ayrılacağı haberlerinin ardından Twitter hisseleri yüzde 10 değer kazanmıştı. Dorsey'in aynı zamanda CEO'su olduğu dijital ödeme firması Square Inc'in hisseleri de yüzde 3 artmıştı.Bunun üzerine Nasdaq Borsası'nda Twitter hisseleriyle ilgili işlemler geçici olarak askıya alınmıştı.

Bazı yatırımcılar, Twitter CEO'sunun sadece bu görev üzerinde yoğunlaşmasını istiyor ve geçen yıldan bu yana görevi bırakması yönünde Dorsey'e baskı yapıyordu.

HİSSELER DÜŞÜŞE GEÇTİ

Twitter hisseleri düşüşe geçerken, istifaden beri yüzde 10 yıl başından beri ise yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Elliott Management'tan Jesse Cohn ve Marc Steinberg Twitter'a yapılan yatırımın "verimli ve etkili olduğunu" ifade ederken hem yeni başkan Bret Taylor hem de CEO'nun şirket için doğru isimler olduğunu da belirtti.

Diğerleri daha az ikna olmuş durumda. Evercore ISI'nın önde gelen internet analisti Mark Mahaney Twitter'da beklenenden daha büyük bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.

Twitter'ın şu anki hedefi Şubat ayında 2023'ün sonuna kadar yıllık en az 7,5 milyar Dolar gelir ve 315 milyon günlük aktif veya reklam gören kullanıcıya ulaşmak...

Dorsey, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "kimse duydu mu emin değilim ama Twitter'dan istifa ettim" diye yazdı.

Dorsey açıklamasında, "Artık ayrılma vaktim geldi" diye yazdı ve şirketin "ilerlemeye hazır olduğunu" belirtti.

Yerine geçecek Agrawal'a "büyük bir güven" ve onun "yeteneklerine, yüreğine ve ruhuna derin bir minnettarlık duyduğunu" vurgulayan Dorsey, "Artık onun önderlik etme zamanı" diye yazdı.