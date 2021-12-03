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Fenomen diziler Netflix Türkiye'den ayrılıyor

Fenomen diziler Netflix Türkiye'den ayrılıyor

Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve her biri kendi hayran kitlesini yaratan diziler Friends, How I Met Your Mother ve Modern Family, 1 Ocak 2022'de Netflix Türkiye'den ayrılıyor.

Wannart'ın aktardığına göre, fenomen diziler Modern Family, Friends ve How I Met Your Mother'ı Netflix’te izleyebilmek için son tarihin 31 Aralık 2021.

Friends'in yayın hakları HBO Max'e geçmiş durumda, ancak bu platform henüz Türkiye'de bulunmuyor.

 How I Met Your Mother ise Netflix'in lisans süresi bittiği için platformdan kaldırılacak ve yine henüz Türkiye’de bulunmayan Disney+ platformunda yayınlanacak. Benzer şekilde Modern Family de artık Disney+'ta yayınlanacak.

Etiketler fenomen netflix
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