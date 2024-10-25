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Google çıplak fotoğraflara ''kasis'' koydu

Google çıplak fotoğraflara ''kasis'' koydu
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İnternetin en büyük arama motoru Google, çıplak fotoğrafların paylaşımını sınırlamayı amaçlayan araçlar da dahil bir dizi yeni güvenlik özelliği ekledi.

Dünya teknoloji devi ve internetin en büyük arama motoru Google dijital ortamdaki çıplaklığın önüne geçebilmek için bir dizi yeni adımlar attı.

İsteğe bağlı özellik, çıplaklık içerebilecek içeriği bulanıklaştırıyor ve ayrıca kişilerin göndermekte emin olmalarını sağlamanın yollarını arıyor.

Telefonda bu tür fotoğrafları tespit edebilen araçlar kullanıyor, böylece insanların gizliliği korunuyor.

Google, "Tüm bunlar, gizliliğinizi korumak ve uçtan uca şifrelenmiş mesaj içeriğini yalnızca gönderen ve alıcıya özel tutmak için cihazda gerçekleşir" diyor. Bu özellik açıldığında, çıplaklık içerebilecek fotoğrafları görüntülenmeden önce tespit ediyor ve kişilerin görüntülemek istediğinden emin olup olmadığını kontrol etmek için "kasis" ekliyor.

Aynı şey, birisi böyle bir fotoğrafı paylaşmak ya da iletmek istediğinde de geçerli. Şirket, daha sonra kasisin "kullanıcılara çıplak fotoğraf göndermenin risklerini hatırlatmak ve yanlışlıkla paylaşımları önlemek" için bağlantılar ve kaynaklar içereceğini söylüyor.

 

Etiketler google nude çıplaklık google armaa motoru kasis
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