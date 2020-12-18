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  3. 18 Aralık 2020 14:36

Google Fitbit'i satın alıyor

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i satın almasına onay verdiğini duyurdu.

Google Fitbit'i satın alıyor
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2007 yılında kurulan ve egzersiz ekipmanı, etkinlik izleyicisi, pedometre, kalp atış hızı, uyku kalitesi ve zindelikle ilgili verileri ölçen giyilebilir ekipman üreticisi Fitbit, geçtiğimiz yıl 2,1 milyar dolara Google'a satılmıştı.

SATIN ALMA BEDELİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın 2,1 milyar dolara Fitbit'i satın alma teklifine yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

ONAY VERİLDİ 

İnceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtilen açıklamada, satın almanın ardından söz konusu piyasada rekabet ortamının devam edeceği kaydedildi.

google , fitbit
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