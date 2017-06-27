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  3. 27 Haziran 2017 13:17

Google'a 2.4 milyar euroluk tarihi ceza

AB Rekabet Komisyonu Google'a, alışveriş konusunda aramaları manipule ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar euro para cezası verdi.

Google'a 2.4 milyar euroluk tarihi ceza
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Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu internet devi Google’ı internet alışverişinde rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle 2,42 milyar Euro para cezasına çarptırdı.

AB Komisyonu Google’ı arama motorunda kendi e-ticaret hizmetlerini rakiplerinin aleyhine tercih ettiği gerekçesiyle cezalandırdı.

AB Rekabet Komisyonu Komiseri Margrethe Vestager yaptığı açıklamada ‘’Google’ın yaptığı AB antitröst yasalarına aykırıdı.Bu diğer şirketlerin rekabet etme şanslarını engellemiştir.En önemlisi de bu Avrupalı tüketicilerin serbest seçim haklarını ortadan kaldırmıştır’’ dedi.

DHA

arama motoru , para cezası , avrupa komisyonu , google