Google'a erişim kesildi, iş hayatı, eğitim, sosyal hayat felç oldu

Teknoloji devi Google'ın sunucularında yaşanan sorun nedeniyle internet felç oldu. Google ve Gmail, Youtube, Drive ve Calendar gibi Google servislerine erişim kesilince iş hayatından eğitime ve sosyal hayata kadar tüm dijital dünya felç oldu.

Dijital dev Google'da erişim sorunu yaşanıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD'nin de bazı eyaletlerinden Google'ın hiçbir servisine erişim sağlanamıyor.

Google'daki bu erişim sorunu nedeniyle Gmail, Docs, Meet gibi popüler Google servislerine de erişilemezken, sosyal medya platformlarında gündem Google oldu.

Yaşanan erişim sıkıntısı, #Google etiketleriyle binlerce sosyal medya kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Ayan yaptığı açıklamada, "Google, Android ve bağlı servislerde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Süreç yakından takip ediliyor. Google'dan teknik rapor istedik." dedi.

Öte yandan Google ve şirketin alt platformlarında yaşanan erişim sorununun saat 11.20 itibarıyla giderildiği öğrenilse de hala zaman zaman bazı bölge ve bazı internet erişim sağlayıcılarında Google ile Google servislerine erişim problemleri devam ediyor.