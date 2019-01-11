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  3. 11 Ocak 2019 13:17

Google'da şirket içi cinsel taciz şoku

Google'ın kurucusu Larry Page ve Sergey Brin hakkında şirket içindeki cinsel taciz vakalarının üstünü örttükleri gerekçesiyle dava açıldı.

Google'da şirket içi cinsel taciz şoku
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Google ve Android markalarının çatı şirketi Alphabet'in yönetim kurulu hakkında şirket içindeki cinsel taciz suçlarını bastırdıkları hakkında dava açıldı. Davanın açıldığı isimler arasında Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin de bulunuyor.

Sözcü'nün Business Insider'dan aktardığı habere göre dava dosyasında yer alan iddialar arasında cep telefonlarında yaygın olarak kullanılan Android işlemcisinin yaratıcısı Andy Rubin'in şirket içindeki taciz vakasını Google yöneticilerinin kapattığı iddiası da yer alıyor.

"İŞLEM YAPMADI YÜKSEK TAZMİNAT ÖDEDİ"

Alphabet hakkındaki dava şirketin bir hissedarı tarafından Kaliforniya'da açıldı. Dava kabul edilirken suç duyurusunda, "Alphabet yönetim kurulu üst düzey yöneticilerin katıldığı bütün cinsel taciz vakalarını biliyordu. Bunlar hakkında bir işlem yapmak yerine şirketten yüklü miktarda tazminat ile ayrılmalarına izin verdi" açıklamasında bulundu.

New York Times'ın ekim ayında yayımladığı bir makalede Android işlemcisinin mucidi Andy Rubin'in bir kadını oral seks yapmaya zorladığı iddiası yer almıştı.

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