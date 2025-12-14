  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor!

Google'daki 67 araması ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor

Google'daki 67 araması ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor
Güncelleme:

İnternet devi Google şimdi de "67'nin gizemi" ile gündemde... Google arama motorunda 67 yazıldığında ekranın sallanması, sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Dijital dünyanın devi Google'da "67" aramasını yapan kullanıcıların ekranlarının titremeye başlaması merak uyandırdı.

Kullanıcılar, Google'da "67" yazarak arattıklarında ekranlarının dalgalı şekilde sallandığını gördü.

Google'ın "Easter Egg" (Paskalya Yumurtası) adı verilen bu durum, arama motorunun eğlenceli özelliklerinde biri.

Sallanma efektinin ardındaki iddia ise viral olan "6-7" akımına ve rap şarkısına atıf yapılması...

İddiaya göre, bu animasyonun özellikle TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında viral olan "6-7" (Six Seven) akımına bir gönderme olduğu.

Öte yandan bu akım, genellikle Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" adlı şarkısı ve bu şarkıyla ilişkilendirilen ritmik el hareketleri ile yaygınlık kazandı.

Ekranın sallanma efektinin, bu viral danstaki el hareketlerini veya şarkının ritmini taklit eden ritmik bir zıplama olarak tasarlandığı belirtiliyor.

 

text-ad
Etiketler sallanma efekti titreme google 67 araması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti Üniversitede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Üniversitede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu Asgari ücret tespit komisyonuna katılmayan Türk-İş'in istediği zam belli oldu Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor: Artık tek çareleri Türkiye'yi terk etmek! Türkiye'deki binlerce Suriyeli ''kaçak'' oluyor: Artık tek çareleri Türkiye'yi terk etmek! Ünlü profesörden büyük ve yıkıcı deprem için korkutan uyarı: ''Deprem öne çekildi!'' Ünlü profesörden büyük ve yıkıcı deprem için korkutan uyarı: ''Deprem öne çekildi!'' İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı! İstanbul Erkek Lisesi'ndeki taciz ve darp skandalında bir isim daha görevden alındı! Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Dünyanın en ünlü plajında kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı! Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu
Türkiye'nin bembeyaz cenneti geçen yılın karıyla misafirlerini ağırlamaya başladı! Türkiye'nin bembeyaz cenneti geçen yılın karıyla misafirlerini ağırlamaya başladı! Türkiye'nin aklınıza gelebilecek heryerde kullanılan mor altınında bir ilk! Türkiye'nin aklınıza gelebilecek heryerde kullanılan mor altınında bir ilk! Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı Dev fabrikada büyük yangın! Dumanlar ve alevler gökyüzünü sardı Ünlü sanatçıdan hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı! Ünlü sanatçıdan hakkındaki iddia sonrası jet hamle: Soluğu savcılıkta aldı! Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var'' Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var'' Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu! Ekranların sevilen dizisinde olaylı ayrılık... Güzel oyuncunun imalı vedası olay oldu! Türkiye'nin ''Yıldızları'' burada yaşıyor: Hepsi bir Yıldız! Türkiye'nin ''Yıldızları'' burada yaşıyor: Hepsi bir Yıldız! Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu! Muslera 2 penaltı birden kurtardı, Estudiantes şampiyon oldu! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu!