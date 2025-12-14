Google'daki 67 araması ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor

İnternet devi Google şimdi de "67'nin gizemi" ile gündemde... Google arama motorunda 67 yazıldığında ekranın sallanması, sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Dijital dünyanın devi Google'da "67" aramasını yapan kullanıcıların ekranlarının titremeye başlaması merak uyandırdı.

Kullanıcılar, Google'da "67" yazarak arattıklarında ekranlarının dalgalı şekilde sallandığını gördü.

Google'ın "Easter Egg" (Paskalya Yumurtası) adı verilen bu durum, arama motorunun eğlenceli özelliklerinde biri.

Sallanma efektinin ardındaki iddia ise viral olan "6-7" akımına ve rap şarkısına atıf yapılması...

İddiaya göre, bu animasyonun özellikle TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında viral olan "6-7" (Six Seven) akımına bir gönderme olduğu.

Öte yandan bu akım, genellikle Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" adlı şarkısı ve bu şarkıyla ilişkilendirilen ritmik el hareketleri ile yaygınlık kazandı.

Ekranın sallanma efektinin, bu viral danstaki el hareketlerini veya şarkının ritmini taklit eden ritmik bir zıplama olarak tasarlandığı belirtiliyor.