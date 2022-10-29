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Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı logosu

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı logosu
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İnternet devi Google, her bayramda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel logosunu değiştirdi.

Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

DOODLE NEDİR?

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Etiketler google 29 ekim cumhuriyet bayramı doodle logo
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