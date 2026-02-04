Google'dan dikkat çeken güncelleme: Google Kısa Videolar yayında!

  1. Anasayfa
Google, kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlamak amacıyla arama sonuçlarında "Kısa Videolar" (Shorts) bölümünü genişletiyor. Artık sadece YouTube Shorts değil; TikTok ve Instagram Reels içerikleri de gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla doğrudan Google arama sonuçlarında daha görünür olacak.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, Z kuşağının bilgi arama alışkanlıklarını analiz ederek rotasını kısa formatlı videolara kırdı. Yeni güncellemeyle birlikte, kullanıcılar bir konu hakkında arama yaptıklarında sadece metin tabanlı sitelerle değil, o konuyu saniyeler içinde anlatan dinamik video döngüleriyle karşılaşacak.

Google’ın bu hamlesi, platformlar arası rekabeti arama sonuçlarına taşıyor. İşte yeni güncellemenin getirdiği temel değişiklikler:

Arama sonuçlarındaki "Kısa Videolar" sekmesi artık TikTok, Instagram ve YouTube Shorts içeriklerini tek bir potada eritiyor.

Google’ın yeni algoritmaları, video içerisindeki konuşmaları ve alt yazıları analiz ederek, arama sorgunuzla en alakalı videonun tam ilgili saniyesini karşınıza çıkarabilecek.

 Mobil kullanıcılar için arama sonuçları sayfası, sosyal medya uygulamalarındakine benzer bir "kaydırılabilir" yapıya bürünüyor.

Bu güncelleme, dijital yayıncılar için hem bir fırsat hem de bir meydan okuma. Artık haber sitelerinin sadece makale yazması yeterli olmayacak; haberin kısa video versiyonunu üretmek, Google’ın "Keşfet" ve "Arama" trafiğinden pay almak için kritik bir zorunluluk haline geliyor.

 

google google shorts google kısa videolar
