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Google'dan her şeyi değiştirecek yapay zeka kararı

Google'dan her şeyi değiştirecek yapay zeka kararı
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Teknoloji devi Google, son dönemde kullanımı artan ve büyük bir popülerlik kazanan yapay zeka teknolojisi için yeni bir adım atacağını açıkladı.

Google'ın güvenlik için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli yeni güvenlik paketi Cloud Security AI Workbench, kendisine ait yapay zeka dil modeli olan PaLM’e dayanıyor.

Shiftdelete.net'in haberine göre Cloud Security AI Workbench, başlıca güvenlik açıklarını hedef alacak.

Konuyla ilgili verdiği bilgilendirmede Google, güvenlik araçları paketini Sec-PaLM'le geliştirdiğini söyledi.

Bu dil modeli güvenlik açıkları, kötü amaçlı yazılım, tehdit göstergeleri ve tehdit aktörleri gibi popüler güvenlik istihbaratıyla eğitildi.

Ancak güvenlik paketi sadece yapay zekadan destek almıyor.

Google’ın açıklamasına göre, kötü amaçlı komut dosyalarını analiz eden VirusTotal Code Insight, Cloud Security AI Workbench’e dahil edildi.

Kötü amaçlı yazılımların tespiti ise VirusTotal'le işlenecek.

Etiketler yapay zeka palm google virüs antivirüs
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