Google'de yapılan aramalar olası virüs salgınını öncede gösteriyor

BİRÇOK HAYAT KURTARILABİLİR

Bilim insanları, online arama motorlarından gelen verilerinin Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklarının seyri için kullanılması gerektiğini vurgulayarak, oluşturdukları modelin politika yapıcılar için erken uyarı niteliğinde olduğunu ve böylelikle birçok hayatın kurtulabileceğini açıkladı.

Çalışmanın yazarları, “Araştırmamız Covid-19'u izlemek için kullanılabilecek yeni bir araç seti sağlıyor, Yaklaşımımızın kültürel, sosyo-ekonomik ve iklim farklılıklarından bağımsız olarak farklı ülkelerde işe yaradığını gösterdik” ifadelerini kullandı.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SALGINLARIN ERKENDEN TESPİT EDİLMESİNE OLANAK TANIYOR

İsrail Bar-Ilan Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Profesör Michael Edelstein, 'Covid-19 salgını gibi sağlıkla ilgili acil durumlarla mücadele için en iyi şansımız, erken harekete geçmek için onları erken tespit etmektir. İnternetteki arama faaliyetini analiz etmek gibi yenilikçi yaklaşımlar kullanmak salgınları erken tespit etmenin en iyi yoludur" değerlendirmesini yaptı.

Diğer taraftan, London College Üniversitesi araştırmacıları Covid-19 salgınını izlemek amacıyla, bulgularını haftalık olarak İngiltere Sağlık Enstitüsü ile paylaştıklarını ve bunların çevrimiçi olarak herkese açık olduğunu ifade etti.

Araştırmanın başyazı Doktor Vasileios Lampos “Halk sağlığı kuruluşlarının epidemiyolojiye yönelik bu yeni ve geleneksel olmayan yaklaşımların faydasını kabul etmesinden çok memnunuz. İnternet arama faaliyetini analiz etmek, bulaşıcı hastalıkları izlemek ve anlamak için yerleşik bir yöntemdir” açıklamasını yaptı.