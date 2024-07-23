Google'ın 23 milyar Dolarlık satın alma teklifine ret

İsrailli teknolojistlerin kurucusu olduğu siber güvenlik şirketi Wiz, Google’ın 23 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Wiz CEO’su Assaf Rappaport’un çalışanlara yolladığı e-mail’de "Potansiyel bir satın almayla ilgili söylentiler nedeniyle geçen hafta çok yoğun geçti. Ancak, aldığımız tekliften gurur duysak da yolumuza devam etmeyi seçtik" ifadeleri kullanıldı.

Rappaport çalışanlara şirketin ilk halka arzı hedeflediği belirtti ve şirketin halka arzdan önce yıllık yinelenen gelirde 1 milyar dolara ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Google'ın 23 milyar dolarlık satın alması gerçekleşseydi şirket tarihinin en büyük satın alması olacaktı.

Wiz, 2020 yılında İsrail asıllı 4 eski Microsoft çalışanı tarafından kuruldu. Geçen yıl 1 milyar dolar yatırım alan şirket, 12 milyar dolarlık değere ulaşmıştı.