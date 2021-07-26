Google'ın yeni sırrı Wear OS 3 ortaya çıktı

Google, Wear OS 3 güncellemelerinin “2022’nin ikinci yarısında” sınırlı sayıda akıllı saat için kullanıma sunulacağını açıkladı.

Google en sonunda yeni ve birleşik akıllı saat platformu için resmi bir isim açıkladı: Wear OS 3. Bu küçük detay, hangi mevcut Wear OS akıllı saatlerinin ne zaman güncelleneceği veya güncellemelerin neleri kapsayacağı ile ilgili daha kapsamlı ve önemli detaylarda verildi.

Tekno Blog’ta yer alan habere göre Wear OS 3 saatlerinin önümüzdeki ay Samsung’un Unpacked etkinliğinde duyurulacağını göz önünde bulundurduğumuzda, bu mevcut saatlerin önünde oldukça uzun bir yol olduğunu gösteriyor.

Google’ın konuyla ilgili blog yazısına göre, şu anda, güncellemeyi alabilecek saatlerin listesi Mobvoi’nin TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch Pro 3 Cellular/LTE, TicWatch E3 ve TicWatch cihazlarını içeriyor. Ayrıca Fossil Group’un bu yıl içinde piyasaya sürülecek yeni nesil cihazlarını da içeriyor.

Bu, Fossil ve ilişkili markalarından gelen her şey dahil olmak üzere birçok Wear OS saatinin güncelleme kapsamının dışında olacağını gösteriyor. Üstelik bu liste, aynı zamanda Samsung’un Tizen tabanlı tüm saatlerini dışarıda bırakıyor. Şu anda çoğu Android kullanıcısı için en iyi seçenek olarak nitelendirilen Samsung’un akıllı saatlerinin artık resmi bir son kullanma tarihleri var gibi görünüyor.

Bu durumda Android kullanıcılar için şu anda yeni bir akıllı saat almak, en azından bir Wear OS akıllı saat satın almak çok mantıklı değil gibi görünüyor. Şu anda satın alacağınız bir akıllı saat ya güncellenmeyebilir ya da güncellemesini 2022’nin ilerleyen zamanlarına kadar alamayabilir.

ahası, güncellemeyle ilgili başka komplikasyonlar olduğundan, Google’ın verdiği listede yer alan saatleri satın almak da iyi bir fikir olmayabilir. Google, “bazı sınırlı durumlarda kullanıcı deneyiminin etkilenebileceğini” söylüyor ancak şu anda daha fazla ayrıntı vermiyor.

Bunlara ek olarak, Wear OS 3’e yükseltme, tam bir fabrika sıfırlaması gerektirecektir. Bu da saat üzerinde sahip olabileceğiniz tüm ayar ve verilerin silinmesi anlamına geliyor. Wear OS uygulamaları genellikle saatte tamamen bağımsız olmadığından, bunların çoğu telefonunuza yedeklenmelidir. Üstelik güncellemeden sonra eski saat ayarlarınızı geri getirmek için bir geri yükleme seçeneği de olmayacak.

Google en azından, birçok saat sahibinin tüm bu zorluklardan geçmek istemeyeceğini biliyor. Bu nedenle güncellemeyi reddetmek, buna rağmen güvenlik yamaları almak için bir yol sunuyor. Şirket, Wear OS’nin mevcut sürümünü güncellemelerle desteklemeye devam edeceğinin ve “cihazın piyasaya sürülmesinden itibaren iki yıl” boyunca güvenlik güncellemeleri sunacağının sözünü veriyor.

Söz konusu blog yazısı kötü haberleri veya söylentileri erkenden ortadan kaldırmak için hazırlandı, böylece Samsung Galaxy akıllı saat duyuruları öncesinde kafalarda oluşabilecek soru işaretleri kaldırıldı.

Wear OS 3 hakkında şimdiye kadar gördüklerimiz umut verici görünüyor. Google, daha uzun pil ömrü sunarken bu platformdaki saatlerin mevcut akıllı saatlerden daha hızlı olacağını söylüyor. Ayrıca bağımsız bir Google Haritalar uygulaması, çevrimdışı Spotify dinleme imkanı ve entegre Fitbit aktivite takibi gibi özellikler olacak.

Eğer bir akıllı saat satın almayı düşünen bir Android kullanıcısıysanız ve Google’ın akıllı saat platformuna bağlı kalmak istiyorsanız, şu anda en iyi seçenek yeni Wear OS 3 saatlerin piyasaya sunulmasını beklemek olacak gibi görünüyor.