GTA 6'yı bekleyenlere bir kötü haber daha

Oyunseverlerin merakla beklediği GTA 6'nın çıkış tarihinin bir kez daha erteleneceği iddia edildi.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto’nun (GTA) yeni oyunu GTA 6 için geri sayım sürüyor.

Rockstar Games, daha önce 2025 sonbaharında çıkması beklenen GTA 6'nın çıkış tarihini 19 Kasım 2026 olarak güncellemişti.

GTA 6'yı merakla bekleyen oyunseverleri üzecek bir gelişme yaşandı.

Bloomberg yazarı Jason Schreier, oyunun bazı kritik yapısal aşamalarının henüz tamamlanmadığını ve bu nedenle yeni bir erteleme ihtimalinin gündemde olduğunu söyledi.

Schreier’a göre Rockstar, olağanüstü bir gerekçe olmadıkça Mart 2027 sonrasına sarkmayı istemiyor.