GTR Bot 1 Ekim'de geliyor

Türkiye kullanıcılarına 1 Ekim’de açılacak olan, kripto paralar üzerine otomatik trading sistemi GTR Bot’un basın yetkilisi ile sizler için bir röportaj yaptık.

Türkiye kullanıcılarına 1 Ekim’de açılacak olan, kripto paralar üzerine otomatik trading sistemi GTR Bot’un basın yetkilisi ile sizler için bir röportaj yaptık.

İlk 50 kullanıcımıza özel üye olanlara, sistemde kullanabilecekleri 50$ değerinde ücretsiz bakiye tanımlanıyor ve hiçbir ücret ödemeden bir süre deneme olanağı sağlıyor.

Biz: Merhaba. Bize bu fırsatı sunduğunuz için öncelikle teşekkür ederiz. GTR Bot nedir, bize nasıl tanıtırsınız?

Yetkili: Merhaba. Ben teşekkür ederim. GTR Bot, en basit tarifle, kripto paralar üzerine otomatik şekilde alım satım işlemleri yapan, bulut tabanlı algo-trading sistemidir. Şu an için yalnızca Binance global borsası üzerinde, hem Spot hem Futures piyasalarda çalıştırılabilmektedir.

Biz: En kolay kullanılan trade botu olma iddiasındasınız.

Yetkili: Evet. Biz kullanıcılarımıza hazır bir çok strateji modeli sunuyoruz. Bunlar içinden kendinize uygun bir modeli tercih ediyorsunuz. Kimi kullanıcılar düşük riskle nispeten daha düşük bir gelir hedeflerken kimisi de yüksek kazançlar hedefleyerek bunun riskini de kabul ediyor. Yani herkesin tarzına göre bir strateji modeli var. API’ni bağla, modelini seç, başlat butonuna bas. GTR Bot bulut tabanlı bir sistem, kendi sunucularımızda çalışıyor. GTR Bot’u çalıştırmak için bilgisayarınıza hiçbir şey indirmenize, teknik ve temel analiz bilmenize, borsadan ve grafiklerden anlamanıza, gece gündüz ekran başında kalmanıza gerek yok.

Biz: Hazır modellere biraz eğilmek istiyorum. Üyeleriniz bunların ne tarz bi çalışma yaptıklarını nasıl anlıyor, örneğin hangi coinlerde çalıştığı, ne sıklıkla pozisyon açıp kapattığı gibi?

Yetkili: Bu modeller hazırlanırken detaylı backtest çalışmaları yapılıyor. Yani binlerce test yapılıp amiyane tabirle sınıfı geçenler model olarak tanımlanıyor. Bu backtest çalışmasının sonuçları da modelin detayları arasında kullanıcılara sunuluyor. Dediğiniz gibi bir model hangi coinler üzerinde çalışıyor, hangi sıklıkla pozisyon açıyor, hangi tarihler arası backtest çalışması yapılmış, hangi ay ne kazanmış ne kaybetmiş, futures piyasa modeli ise marjin oranı nerelere kadar gitmiş, bunun gibi bilgiler veriliyor. Hatta üyelerimizin model seçimlerinde kendilerine bir ışık tutabilmek adına her modelimiz için bir video da hazırlayacağız. Bu videoda ilgili modelin ne olduğu ve kullanmak isteyenlerin neler yapması gerektiğini anlatacağız.

Biz: API bağlamak nedir bilmeyen okurlarımız için kısaca özetlerseniz seviniriz.

Yetkili: API, yazılımların birbirleri ile haberleşmelerini sağlayan bir köprüdür diyebiliriz kısaca. Binance borsası kullanıcılarına API oluşturmalarına izin veriyor. Burada bu API’ye hangi izinleri vereceklerini kullanıcılar kendileri seçiyor. GTR Bot’a bir Binance API’si eklemek için yalnızca Trading yetkisi istiyoruz. Spot veya Futures hangisinde çalıştıracaklarsa, o piyasa tipi için al-sat yetkisi. Böylece kullanıcılar yatırımlarını Binance üzerinde tutarken bizi de alım satım işlemi yapma noktasında yetkilendirmiş oluyorlar. Hatta kullanıcılar eğer para çekme yetkisi eklemişlerse bu API’yi GTR Bot’a ekleyemezler, böyle geniş bir yetkiyi kabul etmiyoruz.

Biz: GTR Bot’un farkları videonuzda “dinamizm”den bahsediliyor. Bunu biraz açabilir misiniz?

Yetkili: GTR Bot’ta pozisyonların açılış ve kapanış noktaları, pozisyon büyüklükleri, takviye girişler ve çıkışlar, fiyatlar ve adetler, her şey dinamik. Piyasanın volatilitesi ve diğer bazı değişkenlerine göre tüm parametreler yapay zeka kullanarak otomatik olarak anlık değişiyor. Piyasa sakinken daha relax bir tutum izliyor ama sert bir piyasa hareketi olduğunda ona göre gardını alıyor. Şöyle tarif edebilirim: Diğer botlarda yüzde 1 veya yüzde 2 alttan takviye yap gibi bir değişken belirlenir örneğin, kullananlar bilirler. Bu da sert bir harekette kullanıcıyı çok terste bırakır. Bizde ise bu alttan takviye edilecek nokta o anki piyasa koşullarına göre otomatik aşağı veya yukarı çekiliyor. Ayrıca örneğin bazı Futures modellerimizde otomatik transfer sistemi var. Marjin oranı belirli bir seviyeye ulaştığında Spot’tan Futures’a varlık transfer ederek marjini dengeliyor. Marjin düştükçe ve kâr ettikçe de Spot’a aktarıyor.

Biz: Kripto para piyasalarında bot kullanımı ne derece yaygın ve önemli?

Yetkili: Kripto para piyasaları bildiğiniz üzere 7/24 aktif şekilde çalışıyor, bunun yanında bir de yüksek oynaklık içeriyor, bu da bu piyasada işlem yapacaklar için bir trading botu kullanımını neredeyse zorunlu hale getiriyor. Bu piyasanın güçlü oyuncuları çoğunlukla bir yazılım kullanarak hareket eder. Böylece en basit tabirle uyurken açık pozisyonlarını tehlikeye atmak istemezler. Kripto piyasalarında botların aktivitesi bildiğim kadarıyla %80’in üzerinde.

Biz: Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

Yetkili: Çok güçlü altyapı ve çok deneyimli bir ekibe sahibiz. Dünyanın önde gelen sunucu firmaları ile ve yedekli yapılarla çalışıyoruz. Güvenlik ve stabilite olmazsa olmazımız. Bunun yanında 7/24 canlı desteğimiz, Telegram ve Discord topluluklarımız var. Türkiye kullanıcılarımız için özel olarak açılmış Youtube kanalımızda eğitim ve tanıtım videolarımız mevcut. 1 Ekim’e kadar üye olan sınırlı sayıda üyemize site içinde kullanabilecekleri 50$ değerinde bakiye tanımlıyoruz. Referans sistemi modelimiz de var. Türkiye açılışı için büyük heyecan duyuyoruz. Sizlere, tüm üyelerimize ve takipçilerimize ekibim adına saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca şunu da belirtelim: kimseye asla yüksek ve kesin kazanç vadetmiyoruz. Özellikle kaldıraçlı piyasalar başta olmak üzere tüm kripto para piyasası yüksek oynaklık ve yüksek risk barındırır. Bu yüzden lütfen tamamını da kaybetseniz sizi hiç etkilemeyecek tutarlar ile, riskleri kabul ediyorsanız kullanın.