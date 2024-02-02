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Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı

Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'daki gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler rtük güldür güldür şov
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