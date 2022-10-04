Gündeme bomba gibi düştü! Elon Musk'tan Twitter hamlesi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif ettiği anlaşmayı sürdürmeye karar verdiği bildirildi.

New York Post'un haberine göre; Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı hisse başına 54.20 dolar karşılığında elde etmek için bir anlaşma için görüşüyor. Musk, teklifle birlikte Twitter'a bir mektup gönderdi.

Twitter, anlaşmayı kabul etmeyi reddettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter, Musk'ın teklifini kabul ederse, şirket Musk'a karşı Delaware'deki Chancery Mahkemesi'ndeki davasını geri çekecek.

Twitter'ı ele alan analistler, 54.20 doların skandalla boğuşan sosyal medya sitesi için astronomik olarak yüksek bir fiyat olduğunu söylüyor.

Analistler ayrıca, Musk'ın katılımı olmadan Twitter'ın 20 dolar aralığında işlem göreceğini söylüyor.