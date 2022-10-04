  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Gündeme bomba gibi düştü! Elon Musk'tan Twitter hamlesi

Gündeme bomba gibi düştü! Elon Musk'tan Twitter hamlesi

Gündeme bomba gibi düştü! Elon Musk'tan Twitter hamlesi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif ettiği anlaşmayı sürdürmeye karar verdiği bildirildi.

New York Post'un haberine göre; Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı hisse başına 54.20 dolar karşılığında elde etmek için bir anlaşma için görüşüyor. Musk, teklifle birlikte Twitter'a bir mektup gönderdi.

Twitter, anlaşmayı kabul etmeyi reddettiği için Musk'a dava açmıştı. Twitter, Musk'ın teklifini kabul ederse, şirket Musk'a karşı Delaware'deki Chancery Mahkemesi'ndeki davasını geri çekecek.

Twitter'ı ele alan analistler, 54.20 doların skandalla boğuşan sosyal medya sitesi için astronomik olarak yüksek bir fiyat olduğunu söylüyor.

Analistler ayrıca, Musk'ın katılımı olmadan Twitter'ın 20 dolar aralığında işlem göreceğini söylüyor.

Etiketler twitter elon musk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da organ kaçakçısı Suriyeli ve Ürdünlülere gözaltı
MHP ve AK Parti arasında ''FETÖ'cüsünüz'' gerilimi! Salonu terk ettiler
Yunanistan eski Savunma Bakanı Apostolakis'ten savaş senaryosu
Sümela'nın ''ayıbı'' siliniyor! Çalışmalar başladı
İslam Memiş ''ben olsam uzak dururum'' diyerek uyardı
Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi! İlk bakışta anlayamayabilirsiniz ama...
''Zamanı durduran kadın'' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
KYK kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntü
Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul Boğazı'nda kıyıdan oltayla köpekbalığı yakalandı