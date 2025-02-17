  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. DeepSeek o ülkede yasaklandı

Güney Kore, DeepSeek'i yasakladı

Güney Kore, DeepSeek'i yasakladı
Güncelleme:

Güney Kore, Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in yasaklandığını duyurdu.

Güney Kore, Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek’e yönelik yeni bir yaptırım uyguladı. Seul Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, DeepSeek'in kişisel veri toplama uygulamaları gözden geçirilene kadar indirilemeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, yapay zeka uygulamasının yerel gizlilik yasalarıyla uyumlu hale getirilmesinin zaman alacağı ve gerekli iyileştirmeler yapılana kadar geçici olarak askıya alınacağı aktarıldı.

Cumartesi günü yerel saatle 18.00'de yerel uygulama mağazalarından kaldırılan uygulamanın yasaktan önce indirmiş olanlar için hala kullanımda olduğu öğrenilirken, Seul'ün veri koruma ajansı, kullanıcılara nihai sonuçlar açıklanana kadar uygulamayı dikkatli kullanmalarını tavsiye etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun ise yasağın ardından yaptığı açıklamada, "İlgili ülkeleri güvenlik kavramını aşan ya da ticaret ve teknoloji konularını siyasileştiren önlemler almaktan kaçınmaya" çağırdı.

İHA

Etiketler Güney Kore deepseek yapay zeka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tanju Özcan'dan son anket sonuçlarına dikkat çeken tepki Tanju Özcan'dan son anket sonuçlarına dikkat çeken tepki FETÖ'nün doktorlarına operasyon: Çok sayıda doktor gözaltında FETÖ'nün doktorlarına operasyon: Çok sayıda doktor gözaltında Yolcu otobüsüyle ana yolda yüzlerce metre tam gaz ters gitti! Yolcu otobüsüyle ana yolda yüzlerce metre tam gaz ters gitti! Icardi'den L-Gante ile yeniden aşka gelen Wanda Nara'ya China'lı yanıt Icardi'den L-Gante ile yeniden aşka gelen Wanda Nara'ya China'lı yanıt ''Sarayın keyfi yerinde'' deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istifaya çağırdı! ''Sarayın keyfi yerinde'' deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istifaya çağırdı! Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Bahar Candan'ın eşine attığı mesajı ifşa etti Survivor Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Bahar Candan'ın eşine attığı mesajı ifşa etti Türkiye'nin uykularını kaçıran tsunami dalgalarının risk haritaları yayınlandı Türkiye'nin uykularını kaçıran tsunami dalgalarının risk haritaları yayınlandı Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Devrim Özkan'dan ''futbolcu gitti, basketbolcu geldi'' iddiaları için ilk açıklama Devrim Özkan'dan ''futbolcu gitti, basketbolcu geldi'' iddiaları için ilk açıklama HÜDA-PAR AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı'nı karşı karşıya getirdi HÜDA-PAR AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı'nı karşı karşıya getirdi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi için olay iddia Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi için olay iddia Bilirkişi davasında Ekrem İmamoğlu ve gazeteciler için istenen ceza belli oldu! Bilirkişi davasında Ekrem İmamoğlu ve gazeteciler için istenen ceza belli oldu! MHP'li milletvekilinden Sedat Peker'e teşekkür: ''Allah razı olsun!'' MHP'li milletvekilinden Sedat Peker'e teşekkür: ''Allah razı olsun!'' Herkes nikah tarihi beklerken, ünlü çiftin büyük aşkı bitti! Herkes nikah tarihi beklerken, ünlü çiftin büyük aşkı bitti! EYT'zedelerin 1.800 günle erken emekliliğinde formül belli oldu EYT'zedelerin 1.800 günle erken emekliliğinde formül belli oldu İstanbullular dikkat! Lapa lapa kar yağacak, şehir beyaza boyanacak! İstanbullular dikkat! Lapa lapa kar yağacak, şehir beyaza boyanacak! Survivor'un kadınlar düellosunda adaya veda eden isim belli oldu Survivor'un kadınlar düellosunda adaya veda eden isim belli oldu Özcan Deniz ''eşine kayınvalide şiddeti'' iddialarını ayetle doğruladı! Özcan Deniz ''eşine kayınvalide şiddeti'' iddialarını ayetle doğruladı! Hepimizi kazıklıyorlardı: Fahiş fiyata kesilen ceza dudak uçuklattı Hepimizi kazıklıyorlardı: Fahiş fiyata kesilen ceza dudak uçuklattı 14 Şubat ilanı nedeniyle ev hapsi verilen Merve Taşkın'ın nezarethane anıları da olay oldu 14 Şubat ilanı nedeniyle ev hapsi verilen Merve Taşkın'ın nezarethane anıları da olay oldu