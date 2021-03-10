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Hackerlar 150 bin kamerayı ele geçirdi!

Hackerlar 150 bin kamerayı ele geçirdi!

Güvenlik sistemleri hizmeti veren Verkeda hackerların saldırısına uğradı. Bilgisayar korsanları Tesla ve Cloudflade şirketleri dahil 150 bin kameranın kontrolünü ele geçirdi.

ABD'deki bir veri merkezini hackleyen bigisayar korsanları, 150 bin güvenlik kamerasının canlı görüntülerine erişim sağladı.

Güvenlik kamerası görüntüleri açığa çıkan şirketler arasında elektrikli otomobil üreticisi Tesla da bulunuyor.

Bilgisayar korsanlarının hedef aldığı veri merkezi üzerinden, hastaneler, şirketler, okullar, hapishaneler ve polis departmanlarının kameralarına ulaşıldığı ortaya çıktı.

Bu şirketler arasında Tesla'nın yanı sıra, yazılım firmasi Cloudflare de var. Siber saldırının uluslararası ölçekte ve kollektif bir şekilde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Kameralara 2 gün boyunca sınırsız erişim sağlayan bilgisayar korsanlarının, amaçlarının kamera denetimlerinin ne kadar yaygın olduğunu göstermek olduğu belirtiliyor..

Etiketler hacker kamera güvenlik tesla
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