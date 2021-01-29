Honor telefonlara Google servisleri geri mi dönüyor?

Huawei'den ayrılmasıyla birlikte Shenzhen Zhixin New Information Technolog şirketine satışı yapılan Honor, 8 binin üzerinde çalışan sayısına sahip ve gün geçtikçe büyüyen bir şirket. Telefondan tablete, bilgisayardan akıllı bilekliğe ekosistemi oldukça geniş olan şirketin en büyük sorunu ise Google servislerine ürünlerinde yer verememesi.

Ancak Huawei çatısı altından ayrılmasıyla birlikte Honor ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Şirketin CEO'su olan George Zhao, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada orta ve üst seviye akıllı telefonları geliştirmeye devam edeceklerini kaydetmişti.

Bu kapsamda MediaTek, Qualcomm, AMD, Microsoft, Samsung, SK Hynix, Micron ve Intel gibi dünya devleriyle iş birliğinde olan şirketin Google servislerini geri kazanacağı konuşuluyor. Şirket, ABD yönetimi ve Google ile aktif iletişim içerisinde bulunurken, ilerleyen haftalarda bu durumun netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde de Honor V40 adında yeni telefonunun duyurusunu yapmıştı. 6.72 inç ekranla gelen ve MediaTek Dimensity 1000 Plus işlemciden gücünü alan telefon, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir OLED panel kullanıyor. 66W hızlı şarj desteğine sahip 4000 mAh kapasiteli batarya kullanan üründe Google servisleri bulunmuyor.