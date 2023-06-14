Hosting nedir?

Barındırma veya hosting, internet kullanıcılarının erişebileceği sayfaların, resimlerin ve dokümanların saklandığı bir bilgisayarda tutulması anlamına gelir.

Bu hizmet, web sitesinde bulundurulmak istenen içeriğin yüklendiği ve web sayfasının arka planını oluşturur. İnternet üzerinde bir web sitesi yayınlamak için özel olarak tasarlanmış, internet omurgasına hızlı bir şekilde bağlanabilen ve yüzlerce kullanıcıya aynı anda hizmet verebilen bir bilgisayarda (sunucuda) dosyaların saklanması gerekmektedir. Web sitesine ait dosyaları saklayan ve internet kullanıcılarının erişimine sunan bu bilgisayarlara web sunucusu (web server) denir. Bu veri saklama ve yayınlama işlemine ise barındırma hizmeti denir.

Web sunucuları, ev veya iş yerlerindeki bilgisayarlardan daha özellikli donanımlara sahip makinelerdir ve genellikle "datacenter" veya "veri merkezi" adı verilen yerlerde barındırılırlar. Veri merkezleri, yüksek hızlı internet bağlantılarına ve elektrik kesintisi yaşamayan, sel ve deprem gibi doğal afetlere karşı korumalı yapılarına sahiptir. Bu sayede, siteleriniz her koşulda ziyaretçilerinin erişimine açık olabilir.

Hosting Özellikleri Nelerdir?

Web sayfanızın hızlı açılmasını sağlayan ve dosyalarınızı saklayan bu hizmet, kalite puanınızı yükseltmenize ve daha geniş bir kitleye erişmenize yardımcı olabilir. Hosting hizmeti sayesinde, verileriniz sunucularda tutularak size hizmet sunan hosting şirketleri tarafından yedeklenir. Bu sayede, herhangi bir sorun oluşması durumunda bile verileriniz güvenli bir şekilde saklanır ve web sayfanıza zarar gelmez.

Hosting hizmeti, kişisel veya kurumsal kullanıcılara kesintisiz bir hizmet sağlar. Ancak, hosting hizmeti satın almadan önce belirli noktalara dikkat etmek gereklidir. Hosting sağlayıcısı, güçlü donanımsal ve yazılımsal bir yapıya sahip olmalı, müşterilerine 7/24 destek sunmalı ve yüksek hızlı sunuculara sahip olmalıdır. Bu kriterlere uygun bir firma ile çalışmak, daha kaliteli bir hizmet almanızı sağlayabilir. Web sitenizi kontrol paneli aracılığıyla web sunucularına yükleyen firma, tüm dünya ile kesintisiz bir iletişim kurmanızı sağlar. Kendi ihtiyaçlarınıza göre doğru hosting paketlerini seçmek, doğru hizmeti alabilmeniz için önemlidir.

Hosting Ne İşe Yarar?

Web sitenizin içindeki resimler, yazılı içerikler, fonksiyon dosyaları ve diğer gerekli materyaller, sitenizi yayınlamak için kullandığınız hosting hesabında saklanır. Ziyaretçiler sitenizin adresini tarayıcılarına yazdığında, sitenize ait dosyalar hosting hesabınızda barındırılan sunucuya yönlendirilir. Hosting hesabınız olmadan, sitenizi internet üzerinde yayınlamanız mümkün değildir.

Kullandığı İşletim Sistemine Göre Hosting Çeşitleri Nelerdir?

Linux Hosting

Linux Hosting, Linux işletim sistemi kullanılarak sağlanan bir hosting türüdür. PHP, MySQL, Perl ve Cgi gibi dillerle yazılmış siteleri barındırmak için idealdir. Ayrıca, popüler CMS sistemleri olan WordPress ve OpenCart gibi platformlar, en iyi Linux hosting paketleriyle barındırılabilir.

Windows Hosting

Windows Hosting, Windows işletim sistemi kullanılarak sağlanan bir hosting türüdür. ASP kodlama diliyle yazılmış siteleri barındırmak için idealdir. Ayrıca, .NET Framework üzerinde geliştirilen uygulamalar, en stabil Windows hosting üzerinde çalışır. MSSQL ve Access veritabanlarının en iyi çalıştığı hosting türü de Windows hosting'dir.

Kurumsal Hosting nedir?

Kurumsal Hosting, birçok işletmeye dijital platformda hızlı işlem yapabilme, daha fazla görünürlük ve firmaya daha fazla güvenirlik sağlayan bir hosting hizmetidir. Özellikle yüksek trafikli e-ticaret siteleri ve ticari yazılımlarda kullanılabilecek birçok hizmeti içinde barındırır. Kurumsal hosting hizmeti kullanan işletmeler, güvenli işlem hesap yönetimi avantajlarına sahip olurlar. Bu avantajın sağlanmasında, kurumsal hosting sistemi ile sunulan özel IP ve SSL sertifikaları önemli bir rol oynar. Uzman personeller web sitelerinin teknik düzenlemelerini sağlayarak güvenlik ihlallerinin önüne geçmeye yardımcı olurlar. Bir işletmenin web sitesinde aradığı en önemli özellikler arasında güvenli olması, kullanımının kolay olması ve güçlü bir sisteme sahip olması gelir. Kurumsal hosting hizmeti sağlayan uzman firmalar, bu özellikleri kullanıcılarına sunarlar. Özel sanal sunucular sayesinde birçok işlem kolaylaşır ve performans konusunda kurumsal hosting önemli bir avantaj sağlar. Kişisel hosting hizmetlerinde, web sitesi tasarımı, antivirüs ve kötü amaçlı yazılımlardan korunma programları, antispam sistemi, yedekleme, litespeed ve cpanel gibi özellikler ücretsiz olarak sunulur. Ayrıca, kurumsal hosting hizmeti veren firmaların uzman personelleri tüm teknik çözümler için her zaman destek sağlarlar.

Tüm Hosting Hizmeti Türleri Arasında Kurumsal Hosting Hizmetinin Avantajı Nelerdir?

Hosting hizmetleri genellikle Paylaşımlı, VPS ve Kurumsal hosting olmak üzere üçe ayrılır. Paylaşımlı hosting, web sitesini yayınlamak için en az bütçe gerektiren sistemdir. VPS, özel bir sanal sunucuya sahip olma imkânı sağlar ve uzman bir sunucu operatörü tarafından kullanılabilmektedir. Ancak, VPS hosting hizmeti yüksek bütçeler gerektirir. Kurumsal hosting ise, bu iki hizmet türü arasında yer alır. Uzmanlık gerektirmeyen bir kullanım kolaylığı sunar ve VPS hosting hizmeti ile aynı performansa sahiptir.

Kurumsal hosting hizmeti içeriğinde aşağıdaki özellikleri barındırır:

Sınırsız alan adı

Sınırsız alan adı desteği

Özel SSL sertifikaları

Uzman personeller tarafından sağlanan ücretsiz teknik destek

Yerleşik e-ticaret sistemi özellikleri

Kurumsal Hosting Hizmetinin Diğer Önemli Avantajları

Kurumsal hosting hizmeti, fiziksel ürün satışı yapan firmalar ya da sanal mağazacılık işletmeleri için birçok avantaj sunmaktadır. Hosting sağlayıcıları tarafından sunulan ücretsiz web sitesi oluşturucuları, dijital ortamdaki işlemleri hızlandırmak ve kolaylaştırmak için hizmet vermektedir. E-ticaret işletmeleri için özel IP adresi, ücretsiz SSL sertifikası ve yüksek performanslı sunucular gibi avantajlar sunan kurumsal hosting hizmeti, işletmelerin karlı satış rakamlarına kısa sürede ulaşmalarını sağlar. Hosting kullanarak zaman tasarrufu sağlayan işletmeler, en kısa sürede en az maliyetle satış işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kurumsal hosting paketleri, paylaşımlı hosting hizmetine göre üç kat daha hızlı işlem gerçekleştirmektedir. Kurumsal hosting hizmeti, kaynakların tamamının kullanıcılara yani web sitesi sahiplerine ait olduğu bir hizmettir. Yüksek trafikli kullanıcıların ana kullanıcının hızını olumsuz yönde etkilememesi de bu hizmetin avantajları arasındadır. Ayrıca, yoğun kullanıma hizmet etmek üzere tasarlanan bu paketler, işletmelere özel çözüm talepleri sunmaktadır. CMS ve farklı eklentilerin kolay yönetimi, kurumsal hosting sayesinde sağlanmaktadır. WordPress, Drupal, PrestaShop ve daha birçok hizmet arasından seçim yapılabilir ve işletmelere özel çözüm talepleri sunulabilir. Kurumsal hosting hizmeti, panel yönetimi ve uygulama yönetimini kolaylaştırır. Sunucu yönetimi uzmanlığı gerektirmez ve bu şekilde uzman personel maliyeti sıfıra indirilebilir. Depolama yönetimi ve güvenlik unsurları kurumsal hosting sağlayıcıları tarafından ücretsiz olarak sağlanır. Yüksek performans ve özel yedekleme imkânı sunarken, web sitesi yöneticilerine konforlu bir kullanım deneyimi sunar.