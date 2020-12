HUAWEI Mate40 Pro, ön satışa sunuldu

İkonik tasarımı yenilikçi teknolojiyle birleştiren HUAWEI Mate40 Pro’nun 88 derece Horizon Display Ekran tasarımı, kompakt bir pakette akıcı bir ekran oluştururken sahip olduğu ipeksi eğri kullanıcıya ergonomi sağlıyor. Ürünler ayrıca IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor.

HUAWEI Mate40 Pro 3D Face Unlock, ultra geniş açılı bir selfie kamerası ve son derece hassas bir hareket sensörü ile teknolojiyle dolu daha küçük bir ön kameraya sahip.

HUAWEI Mate40 Pro ikonik dairesel ve simetrik tasarımının bir evrimi olan Uzay Halkası Tasarımını benimsiyor. HUAWEI Mate40 Pro, Siyah renk seçeneğinin yanı sıra, görünmeyen gizemleri çağrıştıran renk değiştirme efektine sahip büyüleyici bir Mistik Gümüş renkte de ön satışa sunuluyor.

Kirin 9000 yeni performans ve 5G standartlarını belirliyor



5G için tam donanımlı ve yoğun hesaplamalar ile çoklu görev işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilen Kirin 9000, mevcut en gelişmiş 5nm 5G çipseti. Bugüne kadarki en yoğun ve en tam özellikli 5G SoC olan Kirin 9000, 15.3 milyardan fazla transistöre sahip. Üst düzey güç verimliliği için 3 farklı seviyede tasarlanan güçlü işlemci, 3.13 GHz hızlara kadar ulaşabiliyor. Ayrıca SoC'ye entegre bir 24 çekirdekli Mali-G78 GPU'nun yanı sıra, cihazdaki yapay zekayı yeni bir seviyeye taşıyan iki büyük çekirdekli ve bir küçük çekirdekli yenilikçi bir NPU da bulunuyor.

HUAWEI Mate40 Pro'daki 24 çekirdekli Mali-G78 GPU, şimdiye kadar bir HUAWEI cihazında bulunan en güçlü GPU. 90Hz ekran, daha yüksek yanıt süresi için 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile birlikte çalışıyor ve görsel deneyime karşılık gelen dokunsal geri bildirim sağlıyor. Bu eğlence kurulumu, süper bas stereo ile sinematik deneyimler yaratmak için iki stereo hoparlörle tamamlanıyor.

Dünyanın en gelişmiş mobil kamera sistemi

Sinematik videografi konusunda HUAWEI Mate40 Pro, benzersiz bir dizi yenilik sunuyor. Dual Cine Kamera, 3:2 sinema tarzı bir çekim oranı sensörüne sahip. Steady Shot ile yüksek kaliteli görüntüler yakalamak her zamankinden daha kolayken, XD Fusion HDR Engine, kullanıcılar aşırı ışık kontrastıyla çekim yaparken bile dengeli pozlama sağlıyor. Diğer gelişmeler arasında Tracking Shot bulunurken, Story Creator gerçek sinematik efektlere izin veriyor. Arka plan müziği, filtreler ve efektler de kolaylıkla eklenebilir. Ses performansına da önem veren HUAWEI Mate40 Pro, Audio Focus, Audio Zoom ve bağlı Bluetooth cihazlarından yüksek kaliteli ses kaydı özelliklerine sahip.

Ultra Geniş Cine Kamera lensi artık daha geniş bir görüş alanının yanı sıra daha zengin ayrıntı, gelişmiş düşük ışık performansı ve bozulma düzeltme algoritmaları sunarak kullanıcıların güzel, geniş manzaralar yakalamasına olanak tanırken, ana kamera gerçek yüksek çözünürlüklü çekimler sağlıyor. Tam Piksel Octa PD Otomatik Odaklama ile görüntü kalitesi daha da geliştirildi. Geliştirilmiş distorsiyon düzeltmesi yüzü, vücudu ve uzuvları hedefleyerek ultra geniş açılı lensi daha fazla senaryoda kullanışlı hale getirir. HUAWEI Mate40 Pro, 10x hibrit yakınlaştırmayı ve 50x dijital yakınlaştırmayı desteklemek için bir periskop optik telefoto kameraya sahip.

HUAWEI Mate40 Pro üzerindeki Ultra Vision Selfie Kamerası, 4K çekim desteği ile yakın ve kişiselden ultra geniş görüntüye kadar mevcut üç görüş alanından birinde çekim yapma seçeneğiyle vlog çekimleri ve selfieleri ile çığır açıyor. Vlog çekimleri, Ağır Çekim Özçekimi, kullanıcıların hızlı tempolu hareketlerini kaydederken çarpıcı efektler eklemelerine izin vererek ön kameraya daha da fazla çok yönlülük katıyor.

Yepyeni bir kullanıcı deneyimi



HUAWEI Mate40 Pro cihazların tamamen eller serbest kontrolünü sağlayan Smart Gesture Control dahil olmak üzere yeni kullanıcı odaklı özelliklerle tüketicilerin akıllı telefonları hayatlarına entegre etme yöntemlerinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Cihazı uyandırmak için elinizi cihazın üzerine getirmeniz veya sola, sağa, yukarı ve aşağı kaydırmalarla telefonunuzda gezmeniz yeterli. Ayrıca Air Tap adı verilen bir hareketle de çağrı cevaplamak mümkün.

Yeni dinamik Eyes on Display sayesinde, telefondan ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgileri barındıran tamamen özelleştirilebilir etkileşimli ekranlarla bir bakışta etkinleştirilebiliyor. Telefonla göz teması kurarak istenmeyen aramaların sesi kısılabiliyorken, kullanıcı cihaza odaklandığı sürece otomatik uyku devre dışı bırakılıyor.

Gizlilik ve güvenlik söz konusu olduğunda EMUI 11 işletim sistemi, HUAWEI cihaz kullanıcılarını korumak için her zaman kapsamlı güvenlik çözümlerine sahip oldu. Trusted Execution Environment işletim sistemi, ticarileştirilmiş güvenlik mikro çekirdeği için en yüksek sertifika seviyesi olan CC EAL5+ sertifikasına sahip. EMUI 11 ayrıca yeni gizlilik özellikleriyle birlikte geliyor: Kullanıcılar görüntüleri aktarırken konum, zaman ve cihaz ayrıntıları gibi hassas kişisel verileri gönderilmeden önce dosyadan kolayca temizleyebilirler. Not Kilidi, içeriği bir PIN veya biyometri verisi ile güvence altına alarak kişisel notların her zaman kişisel kalmasını sağlıyor.

HUAWEI Mate40 Pro, 13.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile tüketicilere sunuluyor. Teslimattan sonra siparişlerim sekmesinden "İnceleme Yaz" seçeneğine tıklayarak yorum bırakan tüketiciler, HUAWEI Band Pro’yu 1 TL karşılığı alabileceği kupon kodu da kazanıyorlar.