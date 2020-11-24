Huawei'den dev adım! Elektrikli otomobil pazarına giriyor

Çin merkezi dev lityum pil geliştirme ve üretimi yapan Contemporary Amperex Technology (CATL), Changan Automobile ve Huawei, yeni bir akıllı araba markası oluşturmak için bir araya geldi.

20minutes.fr’ın haberine göre "prestijli bir elektrikli akıllı araç markası" olarak tanımlanan araç, Çin devlet televizyonuna yapılan açıklamayla kesinleşmiş oldu.

Yapılan açıklamada “Ark Mimarisi” olarak adlandırılan yeni teknolojiyle 5 yıl içerisinde 23 elektrikli ürün ve 105 modelin piyasaya sürüleceği belirtildi. Bu teknolojinin Changan Automobile Research & Development 4.0 tarafından geliştirildiği belirtildi.

Teknoloji, otomobillerin performansını yapay zeka ve büyük veri aracılığıyla geliştirmek için kullanılacak.

“AKILLI YAŞAM VE AKILLI ENERJİ”

Çin merkezi dev lityum pil geliştirme ve üretimi yapan Contemporary Amperex Technology (CATL), Changan Automobile ve Huawei, akıllı otomobilin yanısıra "akıllı yaşam ve akıllı enerji" adını verdiği bir sistem de kurmak istediklerini belirtti.

Huawei’nin önümüzdeki haftalarda elektrikli aracının detaylarının yanısıra "akıllı yaşam ve akıllı enerji" sisteminin de detaylarını paylaşması bekleniyor.

Fakat bu konuyla ilgili detaylı bir açıklamada bulunulmadı.

HUAWEİ YENİ ARAMA MOTORUNU AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Huawei, Google’ın alternatif olarak geliştirdiği arama motoru Petal Search’ü kullanıcıları ile birlikte geliştireceğini açıklamıştı.

Petal Search'ü deneyimleyerek geri bildirimlerimde bulunan kullanıcılar, hem arama motorunun daha iyi hale getirilmesine yardımcı olacak hem de hediyeler kazanacak.

Huawei açıklamasına göre, 3 Aralık tarihine kadar Petal Search uygulaması üzerinden en çok geçerli geri bildirim gönderen kullanıcılara ödül verilecek.

Aynı açıklamaya göre, geçerli geri bildirimler belirlendikten sonra en fazla geçerli geri bildirimde bulunan kazananlar Huawei Community sayfasından duyurulacak.