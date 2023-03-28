Huawei'nin yeni akıllı saati Türkiye'ye geliyor

Huawei'nin yeni yeni ve devrim niteliğindeki okyanus mavisi ve keşif siyahı olmak üzere iki farklı modeli bulunan akıllı saati "Watch Ultimate" Türkiye'ye geliyor.

Huawei’nin geçen hafta Çin’de duyurusunu yaptığı, yeni ve devrim niteliğindeki akıllı saati Huawei Watch Ultimate, lüks görünümü ve üstün özellikleriyle yakında Türkiye’deki kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Watch Ultimate'in oluşturulmasında kullanılan bazı özellikler, üst düzey tasarım ve malzemelerle birlikte pazardaki akıllı saatler için yeni bir çıta belirliyor.

Birinci sınıf zirkonyum bazlı sıvı metal kasa, nanotech seramik çerçeve ve safir saat kadranı gibi dayanıklı malzemelerle tasarlanan cihaz, kullanıcıları her türlü açık hava macerasına (kara, yüksek tepeler veya denizin altında) veya önemli sosyal etkinliklere hazırlamak için lüks estetik ve akıllı özellikler sunuyor.

İLK KEZ AKILLI SAATTE

Üst düzey lüks saatlerde ve hassas cihazlarda bulunan yenilikçi yeni bir malzeme olan zirkonyum bazlı sıvı metal, Huawei Watch Ultimate ile ilk kez akıllı saatlere giriyor. Akıllı saat, kayalık araziler, sıcak çöller, akşam yemekleri ve günlük kullanım gibi her türlü ortama karşı dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

Genellikle geleneksel üst düzey saatlerde bulunan benzersiz üç düğmeli kurulumla ilk kez donatılan saat, bu özelliğiyle işlevselliğinin kapsayıcılığını, işçiliğin karmaşıklığını ve gelişmiş etkileşimli deneyimi temsil ediyor.

Huawei Watch Ultimate, açık hava sporları ve su geçirmezlik performansıyla pazardaki rakiplerinden ayrışıyor. Okyanus mavisi ve keşif siyahı olmak üzere iki farklı modeli bulunan akıllı saatin çok yakında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.