İlk iPhone'a büyük ilgi: 50 bin dolara satılacak

2007 yılından kalma paketi açılmamış birinci nesil bir iPhone modeli 50 bin dolar değerleme ile müzayedede satışa sunulacak.

2007 yılında ilk kez piyasaya sürülen bir iPhone modelinin 50 bin dolarlık bir bedelle satışa sunulacak.

Başlangıçta, 599 dolara satılan ilk iPhone, 2 megapiksel kamera, 3,5 inç ekran ve 4-8 gb depolama alanı özelliklerine sahip. Cihaz kullanıcılarına ayrıca internet ve iTunes özelliklerini de sunuyordu.

Satışa sunulacak olan iPhone, bir dövme sanatçısı olan Karen Green'e hediye edilmiş ve Green cihazı telefondan hiç çıkartmamıştı. O zamandan beri, Green'in telefonu gibi bir başka açılmamış birinci nesil iPhone, LCG Müzayedeleri tarafından Ekim ayında kapanan bir listede 39.000 doların üzerinde bir değerle açık artırmaya çıktı.

2007'de Apple'ın yıllık Macworld fuarında konuşan dönemin Apple patronu Steve Jobs sunumunu şu sözlerle açtı: "Bugün birlikte biraz tarih yazacağız." Jobs, yeni akıllı telefonu bir iPod, telefon ve kendisinin "İnternet iletişimcisi" olarak adlandırdığı şeyi içerecek "devrim niteliğinde bir cep telefonu" olarak adlandırdı.