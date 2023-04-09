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İMECE uydusunun fırlatılma tarihi belli oldu

İMECE uydusunun fırlatılma tarihi belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu İMECE'nin 11 Nisan'da uzaya fırlatılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.

Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel Uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.

Etiketler imece uydusu recep tayyip erdoğan imece uydusu özellikleri
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