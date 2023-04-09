İMECE uydusunun fırlatılma tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.

Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel Uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/qlviJ8LAKk

Milli gözlem uydusu İMECE, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirildi. Tüm aşamalarıyla Türkiye’de tasarlandı ve üretildi. Hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor. BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2’ye kıyasla daha net görüntüler elde edilecek.

Bu uydu sayesinde haberleşme sistem, yıldız izler, tepki tekeri, güneş algılayıcı, elektrikli itki sistemi, metre altı çözünürlüklü elektro optik uydu kamerası, yeni nesil uçuş bilgisayarı ve faydalı yük veri kayıt sıkıştırma formatlama birimi geliştirilme çalışmalarında büyük tecrübe edinildi. Uzay ve uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığı en aza indirmek için önemli bir adım olacak.

İMECE uydusu özellikleri:

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

Türkiye'nin aktif uydu sayısı 9'a çıkacak

İMECE’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 4'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2, RASAT, İMECE) olmak üzere aktif 9 uydusu görev yapacak. Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A uyduları uzaydaki ömrünü tamamlayarak emekliye ayrıldı.