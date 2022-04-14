Ingage, DigiLab ile yeni yeteneklere güçlendirilmiş bir gelecek sunuyor

Türkiye’nin en iyi işveren kuruluşlarından biri olan Ingage, odağında yer alan toplumsal fayda sağlama misyonuyla, sektördeki yetenek açığına yatırım yapmak amacıyla yepyeni bir projeye imza atıyor. Dijital pazarlama alanında geleceklerini şekillendirmek isteyen öğrencilere yönelik olarak hayata geçirilen DigiLab projesi, gençlere sektörde ilerlemelerini sağlayacak fırsatlar sunarken aynı zamanda sektörün gelişimine de fayda sağlayacak.

Medya, veri ve teknoloji ile e-ticareti merkeze aldığı üç ana dikey doğrultusunda, tüm dijital pazarlama hizmetlerini uçtan uca sunan, markalarının ihtiyacına göre modüler veya hibrit çözümler üretebilen Ingage, kariyerlerini dijital pazarlama alanında devam etmek isteyen öğrencileri, DigiLab’e davet ediyor.

Ingage CEO’su Pınar Ercan Tursun, Ingage’de varlık amaçlarının öncelikli olarak toplumsal fayda yaratmak olduğunu vurgulayarak, DigiLab projesiyle ilgili şunları söyledi: “Dijital pazarlama yatırımları tüm dünyada gereklilikten ziyade zorunluluğa dönüştü. Ekosistemin ilerlemesi ve gelişmesi için sektöre yapılan yatırımlar çok değerli. Bu anlamda Türkiye’de biz de sektöre insan kaynağı yetiştirmek ve yeni yetenekler kazandırmak hedefimizle, gençlerimize katma değer sağlayacak ve nitelikli birer birey olma donanımına ulaştıracak DigiLab projemizi oluşturduk. Gençler, kendilerini keşfetmek için zaman, enerji ve motivasyon olarak büyük bir zenginliğe sahip. Bu da şirketler için yetenek kazanımı noktasında büyük fırsatları beraberinde getiriyor. DigiLab’in sektöre yeni, nitelikli yetenekler kazandırmasının yanında, aynı zamanda dijital pazarlama ekosistemini de büyüten bir proje olmasını arzu ediyoruz.”

DigiLab ile Ingage; yapay zekâ, veri mühendisliği, veri bilimi; medya, iletişim ve pazarlama alanlarında eğitim gören lisans 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerine, hem sektörde uzmanlık kazanabilmeleri hem de yeni projeler geliştirebilmeleri yolunda profesyonel deneyim imkanı sunacak. DigiLab’e kabul edilen öğrenciler, proje süreci boyunca 360 derece dijital pazarlama dinamiklerini, özel olarak oluşturulan Management Trainee ekipleriyle farklı projeler üretip, yeni ürün ve servis geliştirme imkanı bulacak.

Türk markalarına, yurt dışında yapacağı tüm iletişim ve pazarlama çalışmalarında stratejik danışmanlık ve operasyon desteği sağlayarak, ihracatçıların ajansı olarak konumlanmasına ek olarak Ingage, yakın zaman içinde hayata geçireceği “Near Shore Hub” projesi ile yakın kıyının merkezi olma hedefiyle yurt dışı markalarına Türkiye merkezli hizmet sunmayı hedefliyor. DigiLab ile Ingage, bünyesini yeni yeteneklerle güçlendirirken, aynı zamanda yetiştirdiği bireylere sadece Türkiye değil, global arenada da hem Türk hem de yabancı markalarla çalışma fırsatını sunacak.