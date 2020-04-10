İnsansız savaş uçağında geri sayım

Perşembe günü yapılan açıklamada, Loyal Wingman İHA programının, yeni bir kilometre taşına ulaştığı belirtildi. İHA'nın prototipinin elektrik güç sistemlerinin ilk kez açıldığı ve iniş takımının yerleştirildiği belirtildi.

Star.com.tr'de yer alan habere göre Boeing Airpower Teaming System Program direktörü Shane Arnott yaptığı açıklamada, "Bu yıl da, ileriye uçma hedefimize doğru ilerliyoruz. Böylece müşterilerimize ve dünyaya bu tür insansız yeteneklerin neler yapabileceğini gösterebileceğiz.' dedi.

Şirket tarafından Şubat ayında yayımlanan bir raporun ardından projedeki kilometre taşları, İHA gövdesi üzerindeki çalışmaların çoğunun tamamlandığını bildiren en son taşlardır.

Boeing Avustralya bölümünün yanı sıra, programın işbirlikçileri arasında BAE Systems Avustralya bölümü, İsviçre havacılık ve savunma devi RUAG Avustralya bölümü, Avustralyalı savunma ve havacılık üreticisi Ferra Engineering ve yerel özel şirket AME Systems'ın olduğu belirtiliyor.

Şirketlerin, ülkenin özel operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde olduğu söyleniyor.

PROJE HAKKINDA BİLİNEN BAZI DETAYLAR

Loyal Wingman projesinde üretilecek İHA'ların 3.700 km'lik menzile sahip olması planlanıyor. Hava aracının il aşamada 3 prototipi üretilecek.

İHA, Boeing, F / A-18 Süper Hornet'in üçte ikisi büyüklüğünde olacak. Kokpitsiz bir savaş uçağı şeklinde tasarlanan İHA'nın, bir savaş uçağı performansı göstereceği belirtiliyor.

İHA'nın ne tür ya da ne kadar silah taşıyacağı hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Ancak, savaş pilotlarının hayatlarını tehlikeye atmadan istihbarat, gözetim ve keşif toplama operasyonlarına katılmasını sağlamak için elektronik savaş sistemleri ve gelişmiş sensörler ile donatılacağı belirtiliyor.

Şirket, 2020'de platformu uçurmak için zor bir hedef belirledi ve Loyal Wingman'ı sadece Avustralya değil, dünya çapındaki müttefik ordulara da sunmayı umuyor.

Avustralya hava kuvvetleri İHA'ları, Lockheed Martin F-35A ve Boeing F / A-18E / F Süper Hornets, EA-18G Growler filosunun yanı sıra, E7-A Wedgetail ve uçaklarının yanı sıra P-8A Poseidon deniz devriye uçağı gibi elektronik savaş ve havadan erken uyarı da dahil olmak üzere diğer uçaklarla senkronize çalıştırmayı hedefliyor.

Avustralyalı Amerikalı müttefikler, savaş yeteneklerini artırarak Pekin’in Pasifik'te artan askeri gücünü de dizginlemeye çalışıyor.

Boeing'in Loyal Wingman programı, ABD Hava Kuvvetleri'nin F-22 ve F-35 savaş uçağı ile birlikte kullanılmasını beklediği Kratos Savunma İHA'sı olan XQ-58A Valkyrie ile karıştırılmamalıdır. Bu program zaten uçuş testi aşamasında.

Boeing, mühendislik hatasının neden olduğu iki ölümcül kaza koronavirüs pandemisi nedeniyle ciddi bir krizin eşiğinde devletten yarım için 60 milyar dolar yardım istedi

Başkan Trump, geçen ayın sonlarında duruma müdahale ederek, şirketin sivil uçak bölümünün kötüleşen şöhreti nedeniyle krizdeki şirkete yardım sözü verdi.



