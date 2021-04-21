Instagram bu paylaşımların hepsini engelleyecek

Instagram, rahatsız edici kelimeleri, cümleleri ve emojileri filtreleyerek kullanıcıların olası taciz içeren mesajları görüntülemesini engelleyen yeni bir uygulama özelliği başlatıyor.

Facebook’a ait görsel paylaşım platformu olan Instragram, gençler ve genç yetişkinler arasında çok popüler olan platformunda nefret söylemi ve çevrimiçi tacizle mücadele için bazı adımlar attığını duyurdu.

Şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, taciz içeren direkt mesajlar için yeni bir filtre seçeneğinin yanı sıra, kullanıcılar tarafından engellenen kişilerin yeni hesaplar üzerinden atlatıp onlarla iletişim kurmasını zorlaştıracak bir uygulama özelliği açıkladı.

Instagram'da gizlilik ayarlarında etkinleştirilebilen filtre, kullanıcılar tarafından mesaj isteklerinde engellemek veya almaktan kaçınmak istedikleri kelimeleri, cümleleri ve emojileri içerecek şekilde özelleştirilebiliyor.

Reuters’in aktardığı habere göre, Instagram, kullanıcıların gizli bir istekler klasöründe sıralanacak mesajları bildirmek, silmek veya açmak için kendi takdirlerini kullanabileceklerini söyledi.

Instagram, gelen kutusunun kendisi için değil, yalnızca doğrudan mesaj istekleri için de geçerli olan özelliğin önümüzdeki haftalarda bazı ülkelerde kullanıma sunulacağını belirtti.

YALAN HABERİ YAYAN HESAPLARI DA KAPATMIŞTI

Şirket ayrıca geçen aylarda, yalan haberle mücadele konusunda da yeni bir çalışma başlatmış ve yalan haberi yayan içerik ve hesapları askıya aldığını duyurmuştu.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, yalan haber ve yanlış içeriklerle mücadele kapsamında Ekim ve Aralık ayı arasında 1.3 milyar 'sahte' hesabın kapatıldığını bildirilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada yalan haberle mücadele kapsamında 35 bin çalışanın istihdam edildiğini ve son dönemlerde Covid-19 ile ilgili yanlış bilgi yayan 12 milyondan fazla içeriği engellediğini açıklamıştı.