İnstagram çekilişleri tarih mi oluyor? Fenomenler için şok karar!

Emniyet Müdürlüğü Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi sosyal medya paylaşımlarıyla tanınırlık kazanan fenomenlerin kanuna aykırı olarak şans oyunları düzenleyerek suç işlediğini belirledi.

Milli Piyangoya bağlı şans oyunları yönetmeliğine aykırı davrandığını belirlenen ve takipçi sayısı yarım milyon ile 1,7 milyon arasında değişen 10 fenomen hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Kanuna göre bu durumu ihlal edenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.



'Fenomen' olarak adlandırılan bazı sosyal medya kullanıcılarının düzenli olarak ya da yılbaşı nedeniyle hesaplarından çekilişler düzenleyerek takipçilerine bir takım hediyeler verdikleri belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından derinleştirilen incelemelerde, takipçi sayısı en az 1,7 milyon olan Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin yayınladıkları videolarda şans oyunu tertip ettiklerini belirledi. Çünkü, şans ve talih oyunları düzenlenme yetkisi kanun hükmünde kararnameyle Milli Piyango tarafından yürütülüyor.

Milli Piyango kurallarına aykırı

Suç işledikleri belirlenen fenomenlerin bulunduğu kullanıcılara idari ve adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkının idareye ait olduğu belirtilip, çekiliş düzenleyen kişilerin her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığında değerli ya da değersiz hediye vermesi için Milli Piyangodan izin alması gerektiği belirlendi. Fakat çekiliş düzenleyen 10 ismin Piyango idaresine herhangi bir başvurusu olmadığı ortaya çıktı.



Emniyet tarafından düzenlenen fezlekede, Milli Piyango'ya ait kanun hükmünde kararnamede oyunları tertipleyenlerle ya da kanunu ihlal edenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası hüküm olacağı anlatıldı. Fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık tarafından Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç Taner Yeşildağ'ın aralarında bulunduğu on fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.