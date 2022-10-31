Instagram çöktü mü? Hesap askıya alındı hatası

Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle kullanıcılar hesaplarının askıya alındığı mesajları geliyor. Instagram çöktü mü? İşte detaylar...

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.

DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.

Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA

Instagram’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. Bunu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Öte yandan, Instagram, Facebook ve Whatsapp’ın ana şirketi olan Meta, son zamanlarda birçok teknik sorunla boğuşuyor. WhatsApp, geçen hafta eknik sorunlarından etkilendi.