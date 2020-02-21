Instagram değişiyor ! ''Rumuz'' dönemi resmen başlıyor

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Instagram son yaptığı güncelleme ile birlikte tam üç farklı özelliği daha kullanıcılarına sundu. Bu özelliklerden birisi size deyim yerindeyse nostalji yaşatacak. Diğer ikisi ise Instagram kullanıcılarının büyük dertlerine derman olacak.

İnternetin yeni yeni yayılmaya başladığı yıllarda, herkesin ama herkesin kendisine has bir rumuz seçtiği dönemi belki hatırlayanlarınız vardır. Bu dönemde çeşitli sitelere üye olmak istediğinizde ve kendi isminizi kullanmamayı tercih ettiğinizde bir nickname yani rumuz sahibi olmanız şarttı. Bu rumuz seçimlerinde insanlar oldukça serbestti. Hal böyle olunca ''ÇıLGıN_JoJuK98'' gibi çok komik rumuzlar ortaya çıktı. Bu rumuzlar şimdi ise yeni nesil sosyal platformlardan birine taşınmak üzere. O platform da Instagram'dan başkası değil.

INSTAGRAM RUMUZLARA İZİN VERECEK

Instagram iOS ve Android uygulamasına üç yeni özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu özelliklerden ilki olan Takma Ad, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Instagram'daki kişilerinize rumuzlar yani özel takma adlar belirlemenize izin verecek. Bu sayede Instagram Direct üzerinden mesajlaştığınız kişilere, yakın arkadaşlarınıza ya da sevdiklerinize özel olarak rumuzlar takabileceksiniz. Rumuzları kaydettikten sonra, kişilerden gelen tüm mesajlar ve bildirimler kişinin Instagram kullanıcı adıyla değil, rumuzuyla gözükecek. Örneğin A kişisine ''Çocuk Adam'' rumuzu seçtiğinizi düşünelim. A kişisinin rumuzunun çocuk adam olarak değiştirdikten sonra Instagram A kişisinden gelen tüm bildirimleri ''Çocuk Adam Fotoğrafınızı Beğendi'' veya ''Çocuk Adam Size Bir Mesaj Gönderdi'' örneklerinde olduğu gibi gösterecek. Durum hayli enteresan olsa da bir o kadar eğlenceli gözüküyor.

INSTAGRAM'DA ÇEKTİĞİNİZ FOTOĞRAFLARIN SİLİNMESİNE SON

Instagram'ın getireceği ikinci yenilik ise ''Yakında'' özelliği. Yakında özelliği ile Instagram kamera uygulaması üzerinden çekilen fotoğrafların kaybolmasına son verilecek. Yakında özelliği sayesinde Instagram'ın kamera uygulamasıyla çekilen içerikler Instagram üzerinde kaydedilecek. Kaydedilen fotoğraf ve videolara 7 gün içerisinde ulaşabileceksiniz. 7 günün sonunda ise Yakında özelliğine kayıt edilen tüm içerikler silinecek.

INSTAGRAM'IN BEĞENİ ANİMASYONU ARTIK ÇOK FARKLI

Instagram'ın üçüncü ve son özelliği ise mesaj beğenmeyi seven Instagram kullanıcıları için. Instagram, Instagram Direct üzerinde bulunan ve beğendiğiniz anda söz konusu mesajın altında küçük bir kalp ile profil fotoğrafınızı çıkartan beğenme özelliğini komple değiştirecek. Yeni ''Sevgi Animasyonu'' özelliği ile birlikte mesajlar beğenildiğinde onlarca kalbin hareket ettiği küçük bir animasyon oynamaya başlayacak.

INSTAGRAM GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Instagram Rumuz, Yakında ve Sevgi Animasyonu olarak adlandırılan 3 özellik, şu anda test aşamasında. Testlerin başarılı olması durumunda çok yakında 3 özelliğin de Instagram iOS ve Android uygulamalarına eklenmesi bekleniyor.