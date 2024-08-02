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Instagram'a erişim engeli getirildi

Instagram'a erişim engeli getirildi
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Sosyal medyanın en çok kullanılan platformlarının başında gelen Instagram'a bu sabah saatlerinde başlayan erişim probleminin nedeni belli oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.

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