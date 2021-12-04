Instagram'a erişim sorunu

Instagram kullanıcıları öğle saatlerinden itibaren ''Akış yenilemedi'' hatasıyla karşı karşıya kaldı. Henüz konuyla ilgili Instagram'dan açıklama gelmedi.

Öğle saatlerinden bu yana yaşanan problemler dolayısıyla "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arayan birçok kullanıcı, internet üzerinden sorgulamalarına başladı.

Birçok kullanıcı akış yenilenemedi hatası, ağ hatası ve bilinmeyen bir ağ hatası oluştu sorunuyla karşı karşıya kaldı. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.