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  3. 17 Eylül 2020 21:25

İnstagram'a girişlerde problem yaşanıyor! İnstagram çöktü mü?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan İnstagram'a girişlerde "akış yenilenmedi" hatasıyla karşılaşan kullanıcılar "İnstagram çöktü mü?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

İnstagram'a girişlerde problem yaşanıyor! İnstagram çöktü mü?
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Instagram üzerinde bazı kullanıcıların akış yenilenmeme sorunu yaşaması şaşkınlık yarattı. Instagram kullanıcıları tarafından belirtilen problem uzun süre araması yapılarak çözüm beklendi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medya platformu Instagram'da 'Akış yenilemedi' hatasıyla karşılaşılıyor. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram neden açılmıyor?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Problemle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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