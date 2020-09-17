İnstagram'a girişlerde problem yaşanıyor! İnstagram çöktü mü?

Instagram üzerinde bazı kullanıcıların akış yenilenmeme sorunu yaşaması şaşkınlık yarattı. Instagram kullanıcıları tarafından belirtilen problem uzun süre araması yapılarak çözüm beklendi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformu Instagram'da 'Akış yenilemedi' hatasıyla karşılaşılıyor. Kullanıcılar "Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram neden açılmıyor?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Problemle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.